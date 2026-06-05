Nécrologie : l’ancienne panthère Yrondu Musavu-King n’est plus !

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L’ancien international gabonais, Yrondu Musavu-King, nous aurait quittés brutalement dans cette matinée du vendredi 5 juin 2026. L’information, d’abord partagée par la page spécialisée Panthères Inside, a jeté un voile de stupeur sur Libreville. Selon des sources proches du dossier, le corps de l’ancien défenseur aurait été retrouvé inerte à l’arrière d’un domicile à Libreville, dans des circonstances encore non élucidées.

Le Gabon perd aujourd’hui un ambassadeur qui aura fièrement arboré la tunique nationale. Né à Libreville, Yrondu Musavu-King s’était forgé une solide réputation de défenseur rigoureux et athlétique sur les pelouses européennes. Formé au SM Caen, en France, il y découvre l’élite du football avant de tenter l’aventure à l’international, notamment en Italie sous les couleurs de Grenade et de l’Udinese, ou encore à Toulouse et Saint-Gall.

Yrondu Musavu-King, une panthère même au-delà !

Formé à l’école de la rigueur au Stade Malherbe de Caen, Yrondu Musavu-King y a gravi tous les échelons jusqu’à s’imposer en Ligue 1. Reconnu pour son impact physique, son sens du placement et son jeu de tête, il tape rapidement dans l’œil des recruteurs internationaux. Sa trajectoire l’amène à découvrir l’exigence des championnats européens, notamment en Italie sous les couleurs de l’Udinese et de d’Ascoli puis en France lors de piges remarquées à Lorient et Toulouse.

Plus tard, c’est en Inde, au Bengaluru FC, qu’il va exporter son expérience. Sur le plan international, « le roc » a incarné la combativité des Panthères du Gabon. En effet, appelé en 2013, il est devenu un cadre de l’arrière-garde gabonaise aux côtés des Brou Apanga et Bruno Ecuele Manga. Il a d’ailleurs honoré de nombreuses sélections avec l’équipe nationale en éliminatoire comme en compétitions. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu’à l’ensemble du peuple gabonais.