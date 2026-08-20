Nécrologie : Décès de l’ancien ministre Joseph Etoughe-Otsaghe à l’âge de 94 ans !

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L’homme d’État gabonais Joseph Etoughe-Otsaghe s’est éteint ce mercredi 19 août 2026, à l’âge de 94 ans. L’information a été rendue publique par sa famille jointe par nos soins. Il s’agit d’une disparition lourde tant le Gabon perd un de ses illustres fils au parcours exceptionnel au service de l’État, entamé sous la présidence de Léon Mba et poursuivi sous celle d’Omar Bongo.

Né le 18 juin 1932 à Ndjolé, dans le département de l’Abanga-Bigné dans la province du Moyen-Ogooué, Joseph Etoughe-Otsaghe était instituteur de formation. C’est très tôt qu’il entame sa carrière administrative comme Sous-Préfet avant d’intégrer le Gouvernement du Président Léon Mba. Dans l’appareil exécutif il est nommé Ministre de l’Agriculture, de l’Économie Rurale et des Eaux et Forêts le 12 décembre 1966.

Joseph Etoughe-Otsaghe, le dernier des mohicans des témoins de l’histoire !

Au gouvernement du père de la nation, Joseph Etoughe-Otsaghe sera confirmé lors du remaniement du 25 janvier 1967. Il représente notamment le Gabon auprès de la FAO sur les questions forestières. Maintenu à ce portefeuille lors de la transition consécutive au décès du Président, il est nommé Ministre du Travail et des Affaires Sociales par le Président Albert Bernard Bongo le 25 janvier 1968.

Fonction qu’il occupera jusqu’en 1969 avant d’embrasser la haute administration et les entreprises publiques. Joseph Etoughe-Otsaghe sera nommé ambassadeur en Espagne, premier Secrétaire Général de l’Aviation Civile où il jette les bases de la future Air Gabon, Gouverneur de la Nyanga puis du Moyen-Ogooué, Vice-Président du Conseil Consultatif National.

La République s’en souviendra !

Un passage remarquable à la SMAG où il a siégé, Président du conseil d’administration de la SNI et Directeur Général des Finances à l’Office du Bois, le regretté a notamment été un acteur clé de la Conférence Nationale de 1990. D’ailleurs, au sortir de ces assises il sera élu député lors de la 8ème législature. Au perchoir il occupe le poste de 6ème Vice-Président, puis réélu lors de la 9ème législature en 2001.

Dès 2005, Joseph Etoughe-Otsaghe intègre l’Ordre National des Chanceliers du Gabon. Grand Chevalier de l’ordre chinois Mao Tsé-Toung, Grand-Croix Équatoriale et Haut Dignitaire de la République, il laisse l’image d’un serviteur infatigable de l’État gabonais. Fière de son parcours, ses familles biologique et politique entendent lui rendre un au-revoir à sa hauteur. Nous y reviendrons !