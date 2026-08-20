Pétrole : Hermélia Hayes Mbadinga prend les commandes de VAALCO Gabon 

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VAALCO Gabon S.A. a annoncé, le 19 août 2026 à Port-Gentil, la nomination de Hermélia Hayes Mbadinga aux fonctions d’Administrateur Général et Country Manager, avec effet immédiat. Forte de plus de 25 années d’expérience dans l’énergie, l’agro-industrie et le management, la cadre gabonaise aura notamment pour mission de piloter le programme de forage en cours, poursuivre la valorisation de l’actif Etame Marin et accompagner les ambitions de croissance de la compagnie pétrolière au Gabon.

C’est une nouvelle étape dans la carrière d’Hermélia Hayes Mbadinga. Jusqu’ici Directrice Générale Adjointe de VAALCO Gabon S.A., la dirigeante accède désormais à la tête des opérations gabonaises de l’entreprise. Une promotion qui intervient dans un contexte où la compagnie entend maximiser sa production, accroître ses réserves et poursuivre ses investissements dans le pays.

Cette nomination met également en lumière la montée en responsabilité des compétences nationales au sein du secteur pétrolier. VAALCO indique d’ailleurs qu’environ 96 % de ses effectifs au Gabon sont de nationalité gabonaise.

Hermélia Hayes Mbadinga dispose d’un parcours professionnel particulièrement diversifié. Elle a passé 17 ans chez Shell, au Gabon et à Brunei Darussalam, occupant différentes responsabilités dans la technologie de production, la gestion des puits et des actifs, le développement de gisements ou encore la planification d’entreprise.

Elle a ensuite rejoint Assala Energy comme Directrice des Ressources Humaines et des relations extérieures, avant de poursuivre sa carrière chez Gabon Plantations, regroupant Olam Palm & Rubber Gabon. Entre 2020 et 2025, elle y a notamment exercé les fonctions de Directrice des Ressources Humaines puis de Vice-Présidente Ressources Humaines et Affaires juridiques. Elle rejoint ensuite VAALCO Gabon comme Directrice Générale Adjointe.

Etame Marin et programme de forage parmi les priorités

Dans ses nouvelles fonctions, Hermélia Hayes Mbadinga devra désormais conduire la stratégie opérationnelle de VAALCO au Gabon. Celle-ci porte notamment sur le programme de forage en cours, la valorisation d’Etame Marin, l’optimisation des infrastructures ainsi que l’identification de nouvelles opportunités d’exploration et de développement.

« Sa vaste expérience en leadership, sa connaissance approfondie de l’environnement des affaires gabonais et sa capacité avérée à bâtir des équipes solides […] en font une candidate exceptionnellement bien positionnée pour diriger nos opérations », a déclaré George Maxwell, Président Directeur Général du groupe VAALCO.

Au-delà de ses objectifs pétroliers, la compagnie affirme vouloir poursuivre ses engagements en matière de contenu local, d’employabilité des jeunes et de développement des compétences nationales. La nomination d’Hermélia Hayes Mbadinga place ainsi une dirigeante gabonaise expérimentée aux commandes d’un acteur installé depuis plus de deux décennies dans l’industrie pétrolière nationale.