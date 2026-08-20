Cameroun : Paul Biya de retour à Yaoundé au terme de 74 jours d’absence

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Après plus de deux mois passés hors des frontières nationales, le chef de l’État camerounais est réapparu dans la capitale. Un retour très encadré qui vient clore une longue période de rumeurs sur son état de santé.

Le doute a plané jusqu’au dernier instant. Bien qu’aucune annonce officielle de la présidence n’ait devancé son arrivée, le chef d’État de 93 ans a, comme pressenti, atterri dans la capitale camerounaise en fin d’après-midi ce jeudi. Un vol direct depuis la Suisse est venu sceller la fin d’un séjour prolongé de 74 jours à l’étranger.

Malgré le silence institutionnel, la machine partisane s’est rapidement mise en branle : les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) avaient été mobilisés en nombre pour organiser son accueil. Quittant le tarmac à bord de son véhicule, Paul Biya s’est contenté d’un salut de la main adressé à la foule à travers une vitre entrouverte.

Une présence médiatique distillée au compte-gouttes

Du côté des médias publics, le dispositif mis en place se voulait pourtant impressionnant. La CRTV avait mobilisé près de 200 collaborateurs, journalistes et techniciens confondus, afin de retransmettre la progression du cortège présidentiel vers le palais d’Etoudi.

Pourtant, les téléspectateurs restés devant leur écran sont restés sur leur faim. Au lieu de longues séquences en direct, le public n’a eu droit qu’à une poignée d’images épurées : une furtive salutation depuis la limousine, suivie d’extraits en léger différé montrant le couple présidentiel échangeant des poignées de main au bas de l’appareil. Le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence faisaient partie des rares personnalités admises au pied de la passerelle.

Entre soulagement des partisans et interrogations sur l’agenda

Cette gestion millimétrée de l’image présidentielle n’a pas tardé à embraser les réseaux sociaux, partagés entre exaspération face au manque de visibilité et soulagement de voir le dirigeant regagner le pays. Ce retour vient néanmoins mettre un terme provisoire aux spéculations alarmistes qui entouraient sa santé depuis plusieurs semaines. Réélu pour un huitième mandat, le président n’avait plus donné de signe de vie publique ni pris la parole depuis deux mois et demi.

Désormais, une nouvelle phase s’ouvre à Yaoundé. Tous les regards se tournent vers l’agenda politique immédiat du chef de l’État, autour duquel les conjectures continuent de battre leur plein.