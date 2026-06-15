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Mondial 2026 : Pierre Atcho au sifflet d’Irak-Norvège le 16 juin à 23h !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 14h09min
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L'arbitre gabonais Pierre Atcho © D.R.
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C’est historique ! Le sifflet gabonais va résonner pour la toute première fois sous les projecteurs de la grande messe du sport roi. En effet, le mardi 16 juin 2026 à 23h  Pierre Ghislain Atcho entrera dans la légende en dirigeant le choc très attendu entre l’Irak et la Norvège au Gillette Stadium. Une désignation de la FIFA qui sera désormais inscrite en lettres d’or dans les annales du football national.

C’est un baptême du feu historique au sommet du football mondial durant cette 23ème édition de la Coupe du monde. Jamais un trio d’arbitres entièrement gabonais n’avait eu le privilège d’officier lors d’une phase finale de Coupe du monde. Pour cette phase inédite, co-organisée par le triumvirat Mexique-Canada-États-Unis, Pierre Atcho va donc briser le plafond de verre. Accompagné sur la ligne de touche par ses compatriotes Boris Ditsoga et Amos Abeigne Ndong.

Pierre Atcho, du rectangle vert africain aux arènes nord-américaines

Cette promotion dans le cercle très fermé des maîtres du jeu n’a rien d’un hasard. Habitué des joutes bouillonnantes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de Football (CAF) et récent patron de la finale de la Coupe de la Confédération, Pierre Atcho a validé son ticket pour l’Amérique du Nord grâce à une régularité des plus remarquables au plus haut niveau. Et ce, en partant de très loin. Du National foot gabonais en décadence à la Coupe du monde.

Pour ce premier test grandeur nature en phase de poules, le « maestro » gabonais aura la lourde tâche de tenir les rênes d’une partie indécise. Face à la rigueur tactique des Irakiens et à la puissance athlétique de la sélection norvégienne, Pierre Atcho devra faire parler son autorité naturelle, son sens du placement et sa gestion des cartons pour fluidifier les débats. Une rencontre difficile à contrôler mais pas impossible pour un professionnel rompu à la tâche. Rendez-vous le 16 juin à 23h !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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