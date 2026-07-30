Afrique Innovante 2026 : Danielle-Cynthia Boutoumbi Lekoubou, vice-championne !

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Lors de la grande finale du prestigieux concours panafricain Afrique Innovante 2026, organisée en Algérie, Danielle-Cynthia Boutoumbi Lekoubou s’est adjugée le titre de vice-championne d’Afrique. Déjà sacrée championne d’Afrique centrale le 12 mai dernier, la jeune entrepreneure confirme la vitalité et la compétitivité du génie gabonais.

Au terme de plusieurs mois d’immersion, de mentorat et de sélections rigoureuses à travers cinq pays, les finalistes se sont affrontés devant un jury international au cœur du poumon économique algérien. C’est avec un projet audacieux axé sur la finance inclusive par la digitalisation que Danielle-Cynthia a conquis le jury. Son initiative s’est hissée à la deuxième marche du podium.

Danielle-Cynthia Boutoumbi Lekoubou, une lumière à préserver !

Notre compatriote a réussi l’exploit de terminer juste derrière le pays hôte récompensé en pharmacie, et devant le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la Tunisie. Mais à y voir de près, cette prouesse technologique et de la reconnaissance institutionnelle,revêt une portée sociétale capitale. Dans un paysage entrepreneurial où la question de l’équité des genres demeure au centre des débats, l’ascension de Danielle-Cynthia Boutoumbi Lekoubou est un modèle.

En effet, cette dernière est parvenue à s’imposer comme un puissant symbole d’autonomisation. Par son courage, son savoir-faire et sa persévérance inébranlable, elle démontre que la femme gabonaise a toute sa place aux devants de la scène économique du continent.

Son parcours d’exception doit désormais faire école. Il est temps chères compatriotes de briser les plafonds de verre pour s’approprier le levier du numérique et faire du savoir un instrument privilégié d’émancipation. Une génération dorée est en marche !