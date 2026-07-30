Mario Lemina : « Ce qui se passe en sélection au Gabon n’a aucun sens »

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Invité d’honneur de l’émission Origins sur Canal+, le milieu de terrain international gabonais Mario Lemina s’est livré à un réquisitoire sans concession sur l’état du football dans son pays. Le joueur de Galatasaray est revenu sur des dysfonctionnements institutionnels qui ont occasionné l’humiliation internationale. La face cachée des Panthères du Gabon est mise à nu pour se relancer dignement.

Interrogé par le journaliste Lee-roy Kabeya sur les tensions tactiques et la gestion de l’effectif durant la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, Mario Lemina a tenu à dissiper les malentendus sur ses entrées en jeu en tant que remplaçant, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. « Le coach nous a respectés dans nos choix. On discutait beaucoup. Honnêtement, je ne pouvais pas démarrer le match. », a-t-il indiqué.

Mario Lemina à coeur ouvert pour le bien du Gabon !

Pourtant, le duo star s’est retrouvé précipité dans l’arène après une vingtaine de minutes de jeu pour pallier l’inefficacité collective. Un dévouement jusqu’au sacrifice, illustré par son repositionnement inédit en charnière centrale. « Si tu dois te blesser sur le terrain, eh bien tu vas te blesser. J’ai assumé mon rôle, le résultat c’est comme ça », a concédé Mario Lemina avec lucidité. Il est revenu sur le naufrage extra-sportif et la honte engendrée par l’ingérence politique.

La décision du ministre des Sports de suspendre l’équipe nationale, de dissoudre le staff et d’écarter des cadres comme Aubameyang et Bruno Ecuele Manga aurait choqué l’international Gabonais. « Est-ce que c’est normal qu’une autorité autre que le football vienne et, pour aucune raison valable, suspende des joueurs ? Ça n’a aucun sens mais c’est comme tout ce qui se passe au Gabon en sélection, ça n’a aucun sens », a-t-il dénoncé.

Cette décision administrative se serait rapidement transformée en un lourd fardeau psychologique au quotidien dans son club en Turquie. « Les gens ne réalisent pas à quel point c’est honteux. Au fond intérieur, tu es brisé, tu as honte. Tu te bats contre quelque chose qui n’a plus de valeur. », a-t-il fait remarquer. Mario Lemina en a profité pour appeler à plus de professionnalisme. « C’est pas tout ce qu’il y a en coulisses. Personne ne sait ce qui se passe en coulisses, pourquoi les joueurs se comportent de cette manière », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, le milieu box-to-box de Galatasaray a lancé un signal d’alerte urgent. « Si ça ne change pas, ce sont ces mêmes résultats que vous allez recevoir […] sachant que, dans notre pays, il n’y a pas d’académies en tant que telles, le football va s’arrêter. Après notre génération, il n’y aura plus de générations qui vont vous donner quelque chose de sympathique à voir […] tout ça parce que des personnes se seraient permis de pas avoir fait les choses bien pour la sélection », a-t-il prévenu.