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Élim/CAN 2027 : le stade de Franceville, seule enceinte gabonaise homologuée  !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 juillet 2026 à 10h51min
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Une vue du Stade rénovation de Franceville © D.R.
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La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu son verdict pour la saison 2026-2027 pour ce qui est des infrastructures sportives devant abriter des rencontres sur le continent. En effet, à l’aube des éliminatoires de la CAN 2027, le Gabon essuie un revers d’infrastructures de taille avec le Stade de Franceville, qui est le seul ayant obtenu le précieux sésame, de l’instance faîtière.

À l’approche du coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2027, attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, et dont les premières joutes sont prévues dès septembre prochain, le couperet est tombé. Sur la liste officielle des 75 enceintes homologuées à travers le continent, notre pays le Gabon ne place qu’un seul représentant dans le grand bain : le stade de Franceville. Une décision qui démontre la carence flagrante dans ce domaine.

Franceville, dernier des mohicans pour la CAF !

Selon les informations issues du listing de la Confédération africaine de football, les trois autres temples du football national à savoir le Stade de l’amitié d’Angondjé, le Stade Michel Essonghé de Port-Gentil et le Stade Engong d’Oyem restent sur la touche. Ces enceintes sont pénalisées par un déficit récurrent d’entretien et un abandon prolongé. Il s’agit ni plus ni moins que d’un bilan amer pour le Gabon. Et ce, à l’heure où ses voisins continentaux affichent leurs muscles.

En effet, le Cameroun juste à côté a validé 5 enceintes, l’Algérie quant à elle en a aligné 7, tandis que le Maroc assoit sa domination logistique avec une quinzaine de terrains agréés. Cette difficulté d’envergure devrait pousser l’état-major des Panthères à vite se réorganiser pour tenter de ne pas se faire surprendre par une mise à jour inopinée à la veille des échéances. D’ailleurs, L’union rapporte que Sébastien Migné, aurait déjà pris les devants pour sécuriser la préparation de ses troupes. 

Dans cette optique, le technicien français aurait déjà confié une mission d’inspection stratégique à son manager général, le désormais ancien international Gabonais Bruno Ecuele Manga. Ce commando de repérage passera au crible le gazon et les installations de Franceville, mais s’étendra également au complexe de Bongoville et à son hôtel Héliconia. L’ambition serait donc de verrouiller un camp de base optimal pour aborder ce marathon qualificatif dans les meilleures conditions. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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