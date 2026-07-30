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Biodiversité : le Gabonais Jean Bruno Mikissa en pilote du SBSTTA-28 au Kenya

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 juillet 2026 à 13h14min
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Jean Bruno Mikissa, présidant le SBSTTA-28 à Nairobi © D.R.
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Alors que s’ouvre au siège des Nations Unies à Nairobi la 28eme réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-28), la diplomatie environnementale africaine se montre offensive. En effet, sous la présidence du Gabonais Jean Bruno Mikissa, ledit forum multilatéral constitue le point médian entre l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal en 2022 et ses objectifs clés à l’horizon 2030.

Au centre des travaux, qui se déroulent du 27 juillet au 1er août 2026, l’évaluation mondiale des progrès collectifs, la responsabilité des entreprises vis-à-vis des écosystèmes et l’encadrement des technologies émergentes. Lors de l’ouverture officielle, Jean Bruno Mikissa Mikissa a rappelé l’exigence de neutralité et de rigueur qui incombe à cet organe décisionnel avant la COP-17. « Notre responsabilité est de veiller à ce que les informations et les recommandations soient scientifiquement solides, techniquement fiables et répondent aux besoins des Parties dans le cadre de leurs préparatifs pour la COP 17. »

SBSTTA, une plateforme stratégique pour l’avenir scientifique de l’Afrique

L’intérêt principal aux du SBSTTA réside dans son rôle de passerelle entre la science de pointe et la décision politique internationale. En ce sens qu’il constitue une tribune essentielle pour fixer les normes de gouvernance mondiale sur la biologie synthétique, le forçage génétique et l’édition du génome. En tant qu’observateur accrédité, le Consortium africain de biocontrôle génétique (AGBC) y joue un rôle pivot. D’ailleurs, l’AGBC permet aux scientifiques du continent de faire entendre la voix de l’Afrique. Et ce, en garantissant que le transfert de technologies, le renforcement des capacités et le principe de précaution soutiennent des innovations sûres, éthiques et adaptées aux enjeux de la santé publique et de l’agriculture africaines.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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