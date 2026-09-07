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« Mon cartable, ma route » : l’ONG Sens Unique prévient sur les risques d’accident à la rentrée scolaire

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 septembre 2026 à 13h53min
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Alors que l’année scolaire 2026-2027 débute, la reprise des classes s’accompagne du retour d’un danger quotidien, les risques d’accidents sur le trajet de l’école. Pour protéger les plus jeunes dès les premiers jours, l’ONG Sens Unique lance la campagne nationale « Mon cartable, ma route ». Cette initiative vise à transformer cette période de rentrée en un moment clé de mobilisation collective en faveur de la sécurité routière.

​En ciblant simultanément les enfants et les adultes, l’initiative portée par Cedric Bassadila Moutendi, président de l’ONG Sens Unique, entend faire baisser durablement les comportements imprudents aux abords des établissements. L’objectif est d’installer une culture de la prudence partagée, pour que chaque trajet quotidien entre la maison et la classe ne soit plus une source d’inquiétude, mais un parcours sécurisé pour tous.

30 jours pour raopeler les bons gestes sur la chaussée  

​Pour maximiser son impact, la campagne s’appuie sur un dispositif multicanal ambitieux sur tout le mois de septembre. En effet, sur le terrain, l’ONG Sens Unique organisera des actions de sensibilisation directe au sein des écoles, accompagnées d’animations pédagogiques et d’une distribution de supports adaptés aux élèves. L’implication active des enseignants et des parents d’élèves constitue le cœur de ce volet éducatif, garantissant un relais efficace des messages de prévention au quotidien.«L’ambition est de faire de la rentrée scolaire un moment national de mobilisation pour la sécurité des enfants sur la route », a souligné Cedric Bassadila Moutendi, prédisent de l’ONG Sens Unique. 

middle ban bien plus que du sport

​En parallèle, le dispositif cible directement les automobilistes et les transporteurs scolaires à travers des messages d’interpellation ciblés. Cette prise de conscience collective est renforcée par un déploiement médiatique massif. Cela comprend affiches percutantes, diffusion de capsules pédagogiques, contenus adaptés pour les réseaux sociaux et spots radio sur les ondes de RouteFM Afrique et de ses médias partenaires. Grâce à cette alliance entre présence sur le terrain et communication digitale, l’ONG Sens Unique espère faire de la sécurité des enfants une priorité nationale partagée par l’ensemble des usagers de la route.

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