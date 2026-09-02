«Drepaf» : le Sénégal met au point un traitement contre la drépanocytose 

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Le Sénégal vient d’accomplir une avancée majeure pour la santé publique continentale. Le laboratoire sénégalais Teranga Pharma fabrique désormais à Mbao, près de Dakar, un médicament générique à base d’hydroxyurée nommé « Drepaf ». Présenté comme le premier traitement de ce type directement produit en Afrique subsaharienne. Le médicament vise à soulager des milliers de patients touchés par la drépanocytose, une anomalie génétique du sang particulièrement mortelle et invalidante.

Cette pathologie, qui affecte les globules rouges, provoque d’intenses crises douloureuses, des anémies graves et de fréquentes hospitalisations. Bien que l’Afrique concentre environ 80 % des cas mondiaux, les patients subsahariens subissent de récurrentes pénuries de médicaments importés, rendant leur prise en charge chaotique et coûteuse. Le lancement du Drepaf offre ainsi un espoir concret pour améliorer la qualité de vie des malades et réduire les taux de mortalité.

Un médicament accessible pour une autonomie sanitaire continentale

Selon Africanews, l’un des avantages cruciaux du Drepaf réside dans son coût et sa disponibilité. En effet, vendu en pharmacie au prix de gros de 3 000 francs CFA pour les adultes (500 mg) et de 1 500 francs CFA pour la version pédiatrique (100 mg), il s’avère jusqu’à trois fois moins cher que les traitements importés équivalents. Cette baisse tarifaire significative soulage les familles et garantit un approvisionnement régulier aux praticiens locaux. Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de souveraineté pharmaceutique pour le continent africain.

Mouhamadou Sow, directeur général de Teranga Pharma, souligne l’urgence pour l’Afrique de produire ses propres soins afin d’assurer son développement sanitaire. Bénéficiant d’un investissement de quatre milliards de francs CFA, le laboratoire collabore déjà avec plusieurs pays voisins, tels que le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Des demandes émanent également de la République démocratique du Congo, du Gabon et du Cameroun, concrétisant l’ambition du groupe de couvrir l’ensemble des besoins d’Afrique subsaharienne d’ici 2030.