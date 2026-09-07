IST : 100 millions FCFA générés par les frais de concours !

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Le concours d’entrée à l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Libreville, session 2026-2027, s’est ouvert ce samedi 5 septembre au Collège d’enseignement secondaire Léon Mba 2. Près de 5 000 candidats se sont présentés, chacun s’étant acquitté de 20 000 FCFA de frais d’inscription. Le calcul est simple, et vertigineux, 100 millions de FCFA collectés.

Une manne financière conséquente, qui ne manque pas de susciter l’interrogation au sein de la communauté éducative. Car pendant que les caisses se remplissent, les enseignants, eux, attendent toujours le paiement de leurs vacations. Un paradoxe difficilement soutenable, qui interroge sur la destination réelle de ces fonds une fois versés.

IST à quand le paiement des vacations !

Le Trésor public, qui centralise ces entrées financières, semble pour l’heure fermer les yeux sur le sort réservé aux personnels mobilisés pour la bonne tenue de ces examens, surveillants, correcteurs, encadreurs. Cette opacité comptable n’est pas sans risque : elle expose l’organisation à un relâchement dans la rigueur de la surveillance, faute de motivation suffisante des agents de terrain.

Il est donc urgent que les responsables de l’IST prennent la mesure de la situation. La gestion de cette enveloppe issue des inscriptions ne peut demeurer dans le flou. Une communication claire sur l’affectation de ces 100 millions FCFA, assortie d’un calendrier ferme de règlement des vacations dues, sont perçues comme un préalable incontournable. À l’IST de tirer les conséquences de cette équation, avant que la défiance ne s’installe durablement.