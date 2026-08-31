Championnat d’Afrique de natation Zone 2 : le Gabon s’offre 9 médailles dont 5 en or

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Les bassins sénégalais ont souri à la délégation gabonaise. À l’issue de la 11ᵉ édition du Championnat d’Afrique de natation Zone 2, qui s’est achevée à Dakar, le Gabon repart la tête haute et le cou garni de métaux précieux. Selon le bilan officiel rendu public par la Fédération gabonaise de natation, les athlètes nationaux ont décroché un total impressionnant de neuf médailles, dont cinq titres en or, deux en argent et deux en bronze.

Cette brillante expédition dakaroise porte en grande partie la signature de Noélie Lacour. Véritable fer de lance de la sélection, la capitaine des Panthères a régné sur les épreuves seniors en alignant des performances de haut vol. À elle seule, la nageuse a glané sept récompenses, affirmant sa suprématie sur le continent.

Sur les épreuves de sprint et de combinaison, elle s’est adjugé trois médailles d’or d’éclat sur 50 m papillon, 100m papillon et 200m quatre nages. L’athlète a complété ce tableau remarquable en s’emparant de deux médailles d’argent (sur 50 m brasse et 50 m nage libre) ainsi que de deux médailles de bronze (sur 200 m papillon et 50 m dos), confirmant une polyvalence exceptionnelle au plus haut niveau.

La relève dorée incarnée par Madj Jaber

La jeunesse gabonaise n’a pas été en reste lors de ce rendez-vous régional. Dans les catégories juniors, le jeune Madj Jaber s’est illustré de la plus belle des manières en apportant deux pierres précieuses à l’édifice national.

Auteur d’un parcours sans faute, le nageur a ouvert son compteur dès vendredi en s’imposant avec autorité sur l’épreuve du 200 m nage libre. Dimanche, pour la clôture des compétitions, il a récidivé avec brio sur sa distance de prédilection, le 1500 m nage libre, décrochant ainsi son second titre continental en faisant preuve d’une maîtrise tactique remarquable.

Une dynamique prometteuse pour le sport national

Au-delà des performances individuelles, ce résultat d’ensemble marque un tournant pour la natation gabonaise. En faisant retentir l’hymne national à cinq reprises à Dakar, la sélection confirme sa progression constante et s’impose désormais comme une force émergente sur la scène continentale.

Cette prestation remarquée lors de la 11ᵉ édition du Championnat d’Afrique Zone 2 valide le travail de préparation effectué par la fédération et offre des perspectives prometteuses pour les échéances internationales à venir.