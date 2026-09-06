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Libreville : tombée de rideaux sur Airtel Money Battle Ntcham Tour 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 13h10min
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Photo de famille au terme de Airtel Money Battle Tcham © D.R.
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Après plusieurs semaines de tournée dans le Grand Libreville, le concours Airtel Money Battle Ntcham Tour a pris fin ce samedi 05 septembre 2026. La finale, qui s’est tenue au Rond-point de Nzeng-Ayong dans le 6e arrondissement de Libreville a permis de mettre en avant de nombreux jeunes talents, passionnés de danse et de récompenser leurs efforts dans la danse.

Entamé depuis le 28 juin 2026, AG Partners et Airtel Money ont sillonné les ronds-points de chaque ville et arrondissement. Elle a ainsi réuni 8 groupes de danses autour de la Ntcham. Agence conseil de l’opérateur de télécommunications, AG Partners, a souligné l’importance de cette initiative auprès des jeunes. « L’objectif était d’inciter les populations à télécharger MyAirtel App.Et ensuite, les éduquer, les emmener à comprendre la nécessité de cette application. Et aujourd’hui, on est dans le digital, et tout ce qui est digital, MyAirtel le propose à ses clients », a souligné Marien Oloa, Responsable de compte clients AG Partners.

Une finale, qui ouvre la voie à la rentrée scolaire 

Durant plusieurs semaines les différents groupes de danse se sont battus pour recevoir le prix à la clé soit un chèque d’une valeur de 1 million FCFA. Passages libres, et imposés, les participants ont tour à tour, devant le public et un jury aguerri, usé de tous types de step pour décrocher le premier prix. Au terme de ces battles, c’est le groupe Afro Break qui a remporté le chèque de 1 million à la clé. La deuxième place quant à elle est revenue à Power Dance. Pour les organisateurs, c’est une opportunité de permettre à ces jeunes de parfaire leur rentrée des classes. 

middle ban bien plus que du sport

« Au sortir de cette battle les vainqueurs auront un chèque qui va leur permettre de bien démarrer l’année et c’est ça l’objectif de My Airtel, de pouvoir soutenir les jeunes en cette période de rentrée scolaire vu que c’est le dernier week-end », a indiqué Olivier Ona, Responsable communication Airtel Money. La cérémonie a également été marquée par des prestations d’artistes dont Latchow et EJ, qui ont su tenir le public en haleine durant toute l’après-midi. Le rendez-vous est donc pris pour les prochaines battles !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 13h10min
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Blandine Biloghe

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