Gabon : l’harmonisation des coefficients désormais en vigueur en 3eme 

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La réforme du premier cycle secondaire franchit une étape décisive dans le système éducatif gabonais. Après les classes de 6e, 5e et 4e, l’harmonisation des coefficients s’applique désormais à la classe de 3e, avec un impact direct dès l’examen du BEPC.

S’inscrivant dans l’Approche par les compétences (APC), cette réforme supprime la surpondération historique des matières traditionnelles comme le français ou les mathématiques, autrefois dotées de coefficients élevés. Désormais, le principe fondamental réside dans l’attribution d’un coefficient unique de « 1 » à chaque compétence évaluée dans toutes les disciplines.

Vers une réduction du taux d’échec au lycée !

Cette mesure vise à rétablir l’égalité de traitement entre les matières et à valoriser l’ensemble des aptitudes des élèves. En lissant le poids des matières, la réforme modifie en profondeur la manière de noter et d’orienter les collégiens. Les élèves qui ne sont pas brillants dans les séries scientifiques ou littéraires ne se trouvent plus pénalisés par des coefficients disproportionnés.

Un élève régulier et performant dans d’autres disciplines conserve ainsi toutes ses chances de réussir son année et d’obtenir son diplôme. À plus long terme, la généralisation de ce dispositif vise à corriger une injustice structurelle d’évaluation. En évitant la sanction systématique due aux « coefficients trop lourds », l’Éducation nationale entend faire chuter le taux de redoublement et d’abandon scolaire.