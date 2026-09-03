Port-Gentil :  les travaux de de l’axe Izouwa-camp boireau  à l’arrêt 

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À Port-Gentil, dans le quartier Matanda dans le 4e arrondissement, le spectre de la saison des pluies ravive l’angoisse des habitants. Sur l’axe Isouwa du Camp Boiro, l’interruption apparente du chantier routier suscite de vives inquiétudes chez les usagers quotidiens, redoutant de revoir leur quartier sous les eaux.

Selon des informations rapportées par Ogooué Maritime Infos (OMI), les travaux avaient pourtant démarré sous de bons auspices avec le terrassement et la mise en place de caniveaux pour la canalisation des eaux. Cependant, le déplacement du matériel vers un autre tronçon, reliant la boulangerie Matanda au marché Mukala, a laissé les habitants d’Isouwa dans le doute le plus total.

Face à la poussière et aux tranchées ouvertes, l’inquiétude se lit sur tous les visages. Un riverain exprime son désarroi au micro d’OMI : « Ils ont juste gratté, après avoir gratté, on ne sait pas à quel niveau ils sont. La saison des pluies arrive… Si les pluies vont tomber, les mêmes eaux vont se retrouver dans les maisons. », a-t-il confié. La rentrée des classes et la reprise des activités accentuent cette urgence. « On a des petits frères qui vont à l’école, des mamans qui vont au boulot… on va souffrir, c’est pénible Monsieur le Président », clame Dann, un autre habitant du quartier.

Des contraintes logistiques désormais surmontées

Face aux griefs des habitants, l’entreprise adjudicatrice du chantier se veut rassurante et appelle à la sérénité. Interrogé par le média OMI, Jean-Baptiste, chef du chantier pour l’entreprise LRC, explique que le ralentissement observé sur certains tronçons n’était nullement un abandon, mais le résultat de contraintes logistiques majeures.

« Pour trouver la latérite à Port-Gentil, c’est tout un problème. Même le sable du remblai, il faut aller le chercher jusqu’à Ozouri », précise le responsable. Ces difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction ont temporairement freiné l’avancement global, incitant les équipes à concentrer leurs efforts sur les zones jugées particulièrement critiques et exposées aux inondations.

Une accélération promise avant l’arrivée des pluies

Les obstacles logistiques étant désormais levés avec l’acheminement de la latérite, le chantier est entré dans une phase d’accélération intensive. Comme le rapporte Ogooué Maritime Infos, la feuille de route est claire : étalement de la latérite, finalisation des caniveaux, puis coulage d’une couche de béton de 20 centimètres pour garantir la durabilité de la chaussée.

L’entreprise assure qu’aucun secteur ne sera négligé et que l’ensemble de l’axe routier sera traité. Priorité est donnée aux portions les plus vulnérables afin de sécuriser le réseau avant les précipitations. Pour les riverains, le compte à rebours est bel et bien lancé : tous espèrent que les machines termineront leur travail à temps pour leur éviter de passer une nouvelle saison les pieds dans l’eau.