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Rentrée scolaire : lycée d’Awendje inachevé, la presse interdite de filmer 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 septembre 2026 à 12h32min
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Une vue du Lycée public d'awendje © GMT
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Conformément au calendrier académique 2026-2027, élèves, enseignants et personnels administratifs ont repris le chemin des classes ce lundi 7 septembre 2026. Une rentrée plutôt timide dans plusieurs établissements de Libreville, où parents et élèves ont progressivement repris leurs habitudes. Dans certains lycées, cette première journée était essentiellement consacrée aux formalités administratives. Au lycée public d’Awendjé, dans le quatrième arrondissement de la capitale, l’ambiance était toutefois marquée par une mesure particulière, La direction de l’établissement a interdit aux journalistes présents de filmer les lieux.

La direction a justifié cette décision par l’absence d’une autorisation formelle de la Direction d’Académie Provinciale (DAP). Une explication qui n’a cependant pas empêché les reporters de constater, sur place, l’état préoccupant des infrastructures. Murs poussiéreux et visiblement mal entretenus, table-bancs entassés et couverts de poussière, entrée principale dans un état peu reluisant. Plusieurs espaces donnaient l’image d’un établissement insuffisamment préparé à accueillir les élèves pour cette nouvelle année scolaire.

Un établissement confronté aux mêmes difficultés

Mis en service en 2023, le lycée public d’Awendjé fait partie d’un complexe scolaire comprenant également un Collège d’Enseignement Secondaire (CES). L’établissement avait été conçu pour contribuer au désengorgement des structures scolaires du quatrième arrondissement de Libreville. Pourtant, son ouverture était intervenue alors que les travaux n’étaient pas achevés. Depuis, les difficultés liées à l’état des infrastructures persistent, suscitant régulièrement des interrogations sur les conditions d’accueil et d’apprentissage offertes aux élèves.

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Pour cette rentrée 2026-2027, le constat effectué sur place ne semble pas traduire une amélioration notable. Aucun ouvrier n’était visible au moment du passage de nos reporters, tandis que plusieurs espaces demeuraient dans un état nécessitant manifestement des travaux d’entretien et de finition. Cette situation rappelle les observations formulées dans une enquête publiée il y a un mois sur les conditions de fonctionnement de l’établissement. Malgré la reprise officielle des cours, le lycée d’Awendjé semble donc entamer cette nouvelle année scolaire avec des problèmes toujours non résolus.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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