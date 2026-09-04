Gabon : le gouvernement accompagne 30 PME pour le programme SME Booster 

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Dans une volonté de renforcer la compétitivité du tissu économique national, le gouvernement déploie un soutien concret pour ses entreprises locales. Le Ministère du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes accompagne ainsi la participation de 30 PME gabonaises au Programme SME Booster, du 9 au 12 septembre à Libreville. Une compétition internationale consacrée à la cohorte régionale d’Afrique centrale de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

C’est une initiative qui poursuit la volonté du président de la République de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. L’ambition est donc d’accroître l’intégration économique sous-régionale et continentale du Gabon. Mais aussi de soutenir la transformation locale pour préparer efficacement les producteurs nationaux à investir un marché continental florissant évalué à plus de 1,4 milliard de consommateurs, indique le communiqué. Concrètement, ce programme, mis en œuvre par le secrétariat de la ZLECAf, s’insère dans le parcours « Road to Biashara – Préparer. Connecter. Commercer ».

Des chaînes de valeurs stratégiques pour la conquête de l’Afrique

En effet, quatre jours durant, les PME profiteront d’un encadrement pratique intensif. Les formations couvriront des thématiques commerciales essentielles telles que les normes et certifications, les règles d’origine, l’étiquetage, ainsi que le financement du commerce et le numérique. Un dispositif qui vise fondamentalement à perfectionner la formation des structures à l’exportation. ​Le programme cible prioritairement des secteurs à fort potentiel régional, dont le cacao, le bois transformé, l’huile de palme, les cosmétiques naturels ou encore la pêche et l’horticulture.

La cohorte librevilloise constitue également un carrefour d’affaires majeur regroupant des entreprises et organisations d’appui issues de neuf pays d’Afrique centrale, incluant notamment le Cameroun, le Tchad, le Burundi et la RDC. Outre la formation théorique et pratique, ces 30 PME gabonaises auront le privilège d’être mises en relation directe avec divers acheteurs, distributeurs, financiers et prestataires logistiques africains. À travers cette démarche ambitieuse, le ministère réaffirme son engagement profond à promouvoir le « Made in Gabon » à l’extérieur. Et aussi à transformer cet accompagnement technique en réelles opportunités commerciales sur tout le continent.