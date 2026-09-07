Tiakola en concert à Libreville le 22 décembre 2026 !

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C’est la nouvelle qui enflamme les réseaux depuis quelques heures. William Mundala alias Tiakola a annoncé son grand retour sur le continent africain avec un Africa Tour XXL. 8 dates au programme et l’escale du Gabon fixée au 22 décembre 2026, à Libreville. D’aucuns évoquent déjà le Stade de Nzeng-Ayong qui semble le plus approprié pour ce type d’événements depuis quelque temps.

Les attentes des fans gabonais étaient énormes. Les rumeurs allaient dans tous les sens et ce, chaque année. Puis la bonne nouvelle est tombée. Libreville est belle et bien une étape parmi une tournée pensée comme une véritable déclaration d’amour à l’Afrique. Le coup d’envoi sera donné à Casablanca, au Maroc, le 5 décembre 2026, avant que l’artiste ne mette le cap sur Kinshasa (RDC) le 17 décembre, puis Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 20 décembre.

Tiakola au Gabon, un rêve devenu réalité !

Direction ensuite le Gabon pour ce rendez-vous tant espéré, avant d’enchaîner sur Yaoundé, au Cameroun, le 26 décembre, puis Cotonou, au Bénin, le lendemain, 27 décembre 2026. Un doublé qui promet des fêtes de fin d’année sous haute tension musicale. La tournée se poursuivra en 2027 avec deux dates très attendues à Dakar, au Sénégal, le 2 janvier, puis à Praia, au Cap-Vert, le 4 janvier, pour clôturer en beauté ce marathon panafricain.

Organisée par Vena Prod et Melo World, cette tournée s’annonce comme l’un des événements musicaux les plus courus de la saison. 8 villes, huit pays, avec pour seul objectif, faire vibrer l’Afrique entière au rythme de ses plus gros tubes. De l’énergie de Casablanca, à la ferveur de Kinshasa voire l’attente électrique de Libreville, les fans n’ont plus qu’une obsession : réserver leur place avant la ruée. Une chose est sûre Tiakola à LBV restera dans les mémoires.