Makokou : le Rotary Club Libreville Doyen mobilise contre l’alcool au volant

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Le Rotary Club Libreville Doyen a lancé, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, la 15ᵉ édition de son action traditionnelle de lutte contre l’alcool au volant placée sous les slogans « Non à l’alcool au volant » et « Boire ou conduire, il faut choisir ».

Déployée sur six mois, d’août 2026 à janvier 2027, cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la prévention des accidents de la circulation liés à la consommation d’alcool et à promouvoir des comportements responsables auprès des usagers de la route.

Pour cette première phase, organisée du 27 au 30 août 2026, les représentants du Rotary Club Libreville Doyen ont travaillé en collaboration avec les autorités administratives et les services compétents de la sécurité routière. Des actions de sensibilisation ont notamment été conduites à Ovan et Makokou, avec la présentation de supports de communication et la remise symbolique d’éthylotests destinés aux actions de prévention.

Rotary club doyen contre les abus au volant

La campagne a également bénéficié d’une visibilité particulière à Makokou, à l’occasion des festivités du 30 août, période marquée par une importante mobilité des populations et l’arrivée de nombreux visiteurs dans la ville.

Le Rotary Club Doyen en sensibilisation à Makokou © D.R.

À travers cette mobilisation, le Rotary Club Libreville Doyen entend contribuer à la protection des populations locales, des visiteurs et des usagers de la route, en rappelant que la consommation d’alcool avant de prendre le volant peut compromettre gravement les capacités de conduite et mettre en danger la vie d’autrui.

Cette première étape en Ogooué-Ivindo marque ainsi le début d’un déploiement progressif de la campagne dans plusieurs provinces du pays. Le Rotary Club Libreville Doyen entend poursuivre, au cours des prochains mois, ses actions de proximité, ses campagnes médiatiques et ses partenariats avec les acteurs institutionnels et privés engagés dans la sécurité routière.

Avec cette 15ᵉ édition, le Rotary Club Libreville Doyen réaffirme son engagement citoyen en faveur de la prévention routière et invite chaque conducteur à adopter un comportement simple et responsable : « Boire ou conduire, il faut choisir. »