Derniers articlesSOCIETE

Makokou : le Rotary Club Libreville Doyen mobilise contre l’alcool au volant

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 septembre 2026 à 10h44min
1 678 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Action du Rotary Club Doyen à Makokou © D.R.
Ecouter l'article

Le Rotary Club Libreville Doyen a lancé, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, la 15ᵉ édition de son action traditionnelle de lutte contre l’alcool au volant placée sous les slogans « Non à l’alcool au volant » et « Boire ou conduire, il faut choisir ».

Déployée sur six mois, d’août 2026 à janvier 2027, cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la prévention des accidents de la circulation liés à la consommation d’alcool et à promouvoir des comportements responsables auprès des usagers de la route.

Pour cette première phase, organisée du 27 au 30 août 2026, les représentants du Rotary Club Libreville Doyen ont travaillé en collaboration avec les autorités administratives et les services compétents de la sécurité routière. Des actions de sensibilisation ont notamment été conduites à Ovan et Makokou, avec la présentation de supports de communication et la remise symbolique d’éthylotests destinés aux actions de prévention.

middle ban bien plus que du sport

Rotary club doyen contre les abus au volant 

La campagne a également bénéficié d’une visibilité particulière à Makokou, à l’occasion des festivités du 30 août, période marquée par une importante mobilité des populations et l’arrivée de nombreux visiteurs dans la ville.

Le Rotary Club Doyen en sensibilisation à Makokou © D.R.

À travers cette mobilisation, le Rotary Club Libreville Doyen entend contribuer à la protection des populations locales, des visiteurs et des usagers de la route, en rappelant que la consommation d’alcool avant de prendre le volant peut compromettre gravement les capacités de conduite et mettre en danger la vie d’autrui.

Cette première étape en Ogooué-Ivindo marque ainsi le début d’un déploiement progressif de la campagne dans plusieurs provinces du pays. Le Rotary Club Libreville Doyen entend poursuivre, au cours des prochains mois, ses actions de proximité, ses campagnes médiatiques et ses partenariats avec les acteurs institutionnels et privés engagés dans la sécurité routière.

Avec cette 15ᵉ édition, le Rotary Club Libreville Doyen réaffirme son engagement citoyen en faveur de la prévention routière et invite chaque conducteur à adopter un comportement simple et responsable : « Boire ou conduire, il faut choisir. »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 septembre 2026 à 10h44min
1 678 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

« Éléphants blancs » de la Nyanga : la faute à la « pénurie des matériaux », selon Ulrich Manfoumbi 

8 septembre 2026 à 11h27min

Gabon : le député Augustin Lobelle Yembi regagnera Libreville après un séjour dans les geôles rwandaises 

8 septembre 2026 à 9h19min

Infographie : quand l’IA met en péril la survie du métier  

8 septembre 2026 à 6h49min

Gabon-Émirats : 37,6 milliards de FCFA d’importations en seulement six mois

8 septembre 2026 à 6h26min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page