Gabon : Tita Nzebi lance son site officiel pour faire rayonner la culture nzebi au-delà des frontières

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La chanteuse, compositrice et autrice gabonaise Tita Nzebi, de son vrai nom Huguette Lekat, vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son univers artistique avec la mise en ligne de son site officiel. Pensée comme une plateforme réunissant sa discographie, ses concerts, ses vidéos, son parcours et des contenus consacrés à la culture nzebi, cette nouvelle vitrine numérique intervient alors que l’artiste originaire de Mbigou poursuit sa carrière internationale. Elle est notamment attendue le 12 septembre 2026 à Berlin, au Woka Kuma Festival, puis le 15 novembre à l’Espace Sorano de Vincennes, en France.

Le projet était en gestation depuis plusieurs années au sein du label BIBAKA Music. Tita Nzebi explique avoir longtemps hésité avant de relancer un site personnel, après une première expérience qu’elle n’avait pas pu pérenniser. Désormais accessible, le site officiel de Tita Nzebi entend devenir le point de convergence de son activité artistique et permettre au public de suivre directement son actualité.

Une vitrine numérique pour son univers artistique

« Mon site internet est enfin disponible », a annoncé l’artiste à sa communauté. La plateforme permet notamment de retrouver sa biographie, ses vidéos, ses prochaines dates de concerts, ses publications ainsi que l’ensemble de sa discographie. Une lettre d’information doit également permettre aux abonnés de recevoir directement les annonces de concerts, sorties musicales et autres actualités.

Mais le projet va au-delà d’un simple agenda promotionnel. Une rubrique entière est consacrée à la culture nzebi, au cœur de l’identité artistique de la chanteuse. Son univers musical est d’ailleurs présenté sous l’appellation « Afro-fusion nzebi », une musique construite à partir des chants et rythmes entendus dans son Mbigou natal et réinterprétés dans une écriture contemporaine.

« Une langue se garde en la chantant »

Cette volonté de transmission constitue l’un des fils conducteurs du parcours de Tita Nzebi. « Je pris conscience de la beauté de nos musiques traditionnelles et je pris la décision de devenir chanteuse pour préserver et faire connaître un patrimoine musical », explique-t-elle sur sa plateforme. Une démarche résumée par une autre formule mise en avant sur le site : « Une langue se garde en la chantant. »

À travers sa musique, l’artiste fait ainsi de la langue et du patrimoine nzebi une matière de création contemporaine. Une démarche qui revêt une importance particulière dans un contexte où la transmission des langues gabonaises aux nouvelles générations constitue un défi culturel majeur. Tita Nzebi utilise dès lors la scène et l’enregistrement comme des espaces de conservation, mais également de transformation du patrimoine.

De Mbigou aux scènes internationales

La discographie présentée sur la plateforme permet de mesurer cette trajectoire. Son nouvel album « Réminiscence », sorti en 2026 sous BIBAKA Music, comprend dix titres et associe notamment afro-fusion, culture nzebi et cithare. Il succède à « Mouma’ngue », projet de 17 titres paru en 2021 autour du patrimoine et des berceuses, et à « From Kolkata », album de 12 titres sorti en 2019, marqué par une rencontre musicale avec le Bengale.

Cette circulation entre enracinement local et ouverture internationale constitue précisément l’une des singularités de son travail. Tita Nzebi puise dans un patrimoine lié à Mbigou et au peuple nzebi tout en le portant sur des scènes extérieures au Gabon. Le 12 septembre prochain, elle doit ainsi se produire à Berlin dans le cadre du Woka Kuma Festival. Elle retrouvera ensuite le public français le 15 novembre à l’Espace Sorano de Vincennes.

Faire du numérique un outil de transmission culturelle

Avec cette nouvelle plateforme, l’artiste se dote surtout d’un espace qu’elle peut maîtriser indépendamment des seuls réseaux sociaux et plateformes de streaming. Le public peut y découvrir les albums dans leur contexte, suivre les prochaines dates et accéder à des contenus permettant de mieux comprendre la culture dont procède son travail artistique.

Pour une artiste qui a fait du patrimoine nzebi l’une des matrices de sa création, cette présence numérique constitue également un outil d’archivage et de transmission. De Mbigou à Berlin en passant par Paris et Vincennes, Tita Nzebi poursuit ainsi un même fil : inscrire une langue, des rythmes et une mémoire gabonaise dans les formes contemporaines de la création musicale, afin que ce qui se transmet encore par la voix puisse aussi trouver sa place dans les archives numériques du temps présent.