Gabon : avec 105 703 habitants, le Moyen-Ogooué peine à tirer pleinement profit de sa position stratégique

Ecouter l'article

Avec 105 703 habitants sur les 3 518 621 recensés au Gabon en 2026, le Moyen-Ogooué, identifié comme le G3, se situe parmi les provinces les moins peuplées du pays. Sixième au classement démographique national, devant l’Ogooué-Ivindo, l’Ogooué-Lolo et la Nyanga, il représente à peine 3 % de la population gabonaise. Une faiblesse démographique qui contraste avec sa position géographique stratégique au centre du pays et le potentiel économique de Lambaréné, carrefour historique entre Libreville et plusieurs provinces de l’intérieur.

Les résultats du Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2026 mettent une nouvelle fois en évidence l’extrême concentration de la population gabonaise. À titre de comparaison, l’Estuaire rassemble 2 184 908 habitants, soit plus de vingt fois la population du Moyen-Ogooué. Le G3 se situe également très loin du Haut-Ogooué, avec 297 100 habitants, de l’Ogooué-Maritime, 292 652, et du Woleu-Ntem, 242 029. Pour le Moyen-Ogooué, la question est donc moins celle de ses potentialités que de sa capacité à les transformer en emplois, en activités économiques et en attractivité durable.

Lambaréné, un carrefour qui doit devenir un véritable pôle économique

Située sur l’axe reliant Libreville au sud et au sud-est du pays, Lambaréné bénéficie d’une position géographique privilégiée. La ville constitue un passage important pour les personnes et les marchandises à destination notamment de la Ngounié et du Haut-Ogooué. Cette fonction de carrefour devrait lui permettre de développer davantage les activités commerciales, logistiques, touristiques et de services.

Mais être une ville de transit ne suffit pas. L’enjeu consiste à faire de Lambaréné une ville de destination économique, capable d’attirer des entreprises et de retenir les jeunes. Cela implique de renforcer l’offre de formation, les infrastructures sanitaires, les services publics, le numérique, l’accès à l’énergie et les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises.

Agriculture, pêche et tourisme comme leviers de développement

Le Moyen-Ogooué dispose également d’atouts naturels susceptibles de soutenir une économie plus diversifiée. Son réseau hydrographique, ses terres et ses paysages peuvent favoriser la pêche, l’agriculture, la transformation agroalimentaire ainsi que le développement d’activités touristiques. Ces secteurs pourraient créer des emplois au-delà de l’administration publique et du commerce traditionnel.

Encore faut-il structurer les chaînes de valeur. Produire du poisson ou des denrées agricoles sans dispositifs efficaces de conservation, de transformation, de transport et de commercialisation réduit considérablement les revenus pouvant rester dans la province. L’objectif devrait être de produire davantage, mais surtout de transformer localement afin de créer de la valeur et des emplois.

L’exode, conséquence d’un déficit d’opportunités

Avec seulement 105 703 habitants, le G3 n’échappe pas au phénomène qui touche une grande partie de l’intérieur du Gabon. Les jeunes qui ne trouvent pas localement de formation correspondant à leurs ambitions ou d’emplois suffisamment diversifiés se tournent naturellement vers Libreville. Ce mouvement contribue progressivement à renforcer la capitale au détriment des territoires de départ.

Lutter contre l’exode rural ne peut donc se résumer à appeler les populations à rester dans leurs provinces. Pour rester, encore faut-il pouvoir y étudier, travailler, entreprendre, se soigner et construire une famille dans des conditions satisfaisantes. La réponse au déséquilibre démographique est d’abord économique et infrastructurelle.

105 703 habitants, un potentiel à réveiller

Le Moyen-Ogooué dispose pourtant d’un avantage considérable : sa proximité relative avec l’Estuaire et sa situation au croisement de plusieurs axes nationaux. Plutôt que de subir l’attraction de Libreville, cette proximité pourrait être utilisée pour développer Lambaréné comme un pôle économique complémentaire de la capitale.

Les 105 703 habitants recensés dans le G3 doivent ainsi être considérés comme un signal pour l’aménagement du territoire. Pour le Moyen-Ogooué, le défi de la Ve République sera de transformer une province que l’on traverse encore trop souvent en un territoire dans lequel les Gabonais choisissent durablement de vivre, d’investir et de travailler.