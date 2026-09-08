Infographie : quand l’IA met en péril la survie du métier  

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L’essor des outils de création automatisés transforme brutalement le paysage de la conception visuelle. En quête de rapidité et d’économies, de nombreuses entreprises délaissent désormais les professionnels au profit de visuels générés en quelques clics par l’intelligence artificielle. Ce choix pragmatique à court terme provoque néanmoins un effet domino regrettable. La marginalisation progressive des graphistes chevronnés au sein de l’écosystème créatif.

​Au-delà de l’enjeu social, cette mutation comporte des risques économiques majeurs pour les marques. Un support de communication dépourvu de touche humaine perd son authenticité, un facteur pourtant déterminant dans la décision d’achat et l’engagement des clients. « L’impact premier est la mise à l’écart des véritables acteurs du métier. Les graphistes sont de moins en moins sollicités parce que certains préfèrent générer pour aller plus vite ou éviter de dépenser pour une conception. Sans graphiste, pas d’authenticité et baisse des ventes », alerte Boris Bergson, designer graphique. Selon lui, cette uniformisation esthétique fragilise l’identité visuelle des entreprises au lieu de la renforcer.

Vers un type de design 2.0, où il faut s’adapter ou disparaître !

​Face à cette vague technologique, la profession n’est pas condamnée à l’extinction, mais plutôt contrainte de muter. L’intelligence artificielle constitue un levier d’accélération puissant lorsqu’elle est maîtrisée par un œil expert. « Seuls les acteurs qui ne voudront pas s’aligner à la nouvelle tendance et au rythme disparaîtront. L’IA reste un outil qui permet d’aller vite dans la conception, on finira par des designers 2.0 », nuance Boris Bergson. L’enjeu ne réside donc pas dans le rejet de la technologie, mais dans la valorisation du savoir-faire humain face à la simple exécution mécanique.

Cette transition exige une prise de conscience urgente de la part des institutions, dont les récentes initiatives de communication générées par IA manquent cruellement de rigueur. Entre non-respect des règles fondamentales du design et atteintes involontaires au droit à l’image institutionnel, le bricolage visuel montre rapidement ses limites. L’essentiel ne réside pas dans la faculté de générer des visuels à la chaîne, mais dans la capacité à bâtir des supports fonctionnels, originaux et fidèles aux valeurs de chaque organisation.

*Quels sont selon toi, les impacts directs ou indirects de cet usage ?*

L’impact premier est la mise à l’écart des véritables acteurs du métier. Les graphistes sont de moins en moins sollicités parce que certains préfèrent générer pour aller plus vite ou d’éviter de dépenser pour une conception.

Cela n’est pas sans conséquences sur l’économie. Certaines entités font des ventes à travers des supports de communications authentiques. Sans graphiste, pas d’authenticité et baisse des ventes.

*Penses-tu que ce métier pourrait finir par disparaître à la longue ?*

Seuls les acteurs qui ne voudront pas s’aligner à la nouvelle tendance et au rythme disparaîtront. L’intelligence artificielle vient révolutionner le métier et non le faire disparaître.

L’ IA reste un outil. Il permet d’aller plus vite dans certains aspects de la conception. On passe ainsi, je me permets de le dire, à un designer 2.0

*Comment apprécies-tu l’usage récurrent de l’intelligence artificielle dans la conception de contenus infographiques par les usagers ?*

L’usage récurrent de l’intelligence artificielle en infographie ou design graphique, s’apprécie en fonction de qui s’en sert, Comment et d’en quel but.

Ma réponse est particulièrement orientée sur les intuitions et les entreprises . À ce jour, l’usage n’est pas maîtrisé. Outre l’absence d’originalité et l’absence des respects règles graphiques, il y aurait des atteintes à l’intégrité des éléments institutionnels. Les institutions et entreprises devraient plutôt se laisser conduire par les véritables acteurs : les graphistes.

L’essentiel n’est pas de générer mais d’avoir un support de communication fonctionnel, original et qui cadre avec les valeurs de l’institution ou de l’entreprise.