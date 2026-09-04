Libreville : clap de fin sur la première édition du «Village culturel» 

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La première édition du « Village culturel : vacances de Libreville », s’est achevée le mercredi 02 septembre 2026, dans les jardins de l’hôtel de ville. Placée sous le thème « Ma culture, Ma langue, Mon identité », la cérémonie de clôture a été présidée par le maire de Libreville, Eugène M’BA, en présence de plusieurs autorités et partenaires. Elle a permis de célébrer la jeunesse et son implication dans la promotion de la culture gabonaise.

Lancée le 29 juillet, l’initiative a rassemblé 105 enfants autour d’un programme consacré à la découverte de la culture gabonaise. Les participants ont été initiés aux langues locales, à l’histoire, aux arts, au patrimoine culinaire, ainsi qu’à la citoyenneté et à l’identité culturelle. La cérémonie a été rehaussée par la présence des représentants de l’Unesco et de l’UNICEF au Gabon, ainsi que les maires adjoints, les maires d’arrondissement.

Un premier jet élogieux pour une transmission de valeur réussie

Dressant le bilan de ce coup d’essai, le Directeur Général de la Culture et des Arts, Célestin Angoue, s’est félicité de l’atteinte globale des objectifs fixés et de l’enthousiasme suscité par les ateliers. Un sentiment partagé par les enfants eux-mêmes, à l’image du jeune Nzue Olo Nathan qui a exprimé la gratitude des participants tout en formulant le vœu de voir l’expérience renouvelée. De son côté, le représentant de l’UNESCO a salué une démarche essentielle pour la transmission des valeurs ancestrales aux nouvelles générations.

Prenant la parole, le Maire Eugène M’BA a félicité les élèves pour leur assiduité et remercié l’ensemble des encadreurs. Après la remise de kits scolaires en vue de la rentrée. ​À l’ère du numérique et de la mondialisation, où la jeunesse tend à se détacher progressivement de ses racines, une telle initiative s’avère vitale. En réenracinant ces enfants dans leur héritage linguistique et traditionnel, ce projet offre un rempart indispensable contre la perte d’identité et garantit la survie de la mémoire collective librevilloise.