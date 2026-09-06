Coma éthylique ou l’overdose de l’alcool , qui met en danger la vie du consommateur

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Derrière l’expression populaire de « coma éthylique » se cache une réelle urgence médicale, l’overdose d’alcool. Provoquée par une ingestion massive et particulièrement rapide de boissons alcoolisées, cette intoxication aiguë plonge brutalement l’organisme dans un état d’inconscience profonde. En altérant le fonctionnement du système nerveux central, l’alcool neutralise progressivement les réflexes vitaux, entraînant une perte totale du tonus musculaire qui laisse la personne intoxiquée dans un état d’impuissance physique absolue.

Si les premières doses apportent une phase d’euphorie, l’accumulation massive d’éthanol perturbe les neurotransmetteurs en stimulant le GABA, un agent inhibiteur cérébral. Selon le poids, le sexe et la tolérance de l’individu, cet état comateux peut survenir dès 2 à 3 grammes d’alcool par litre de sang, selon le site ElsanCare. Les fonctions végétatives sont alors lourdement affectées, la conscience s’éteint, la tension artérielle baisse dangereusement et la production de glucose chute, provoquant une sévère hypoglycémie.

Des complications mortelles qui imposent les gestes de premier secours

Les risques sanitaires d’une telle surconsommation sont redoutables et souvent sous-estimés par l’entourage. En entraînant une dilatation des vaisseaux sanguins, l’alcool donne l’illusion de réchauffer alors qu’il accélère la déperdition thermique, provoquant une hypothermie grave. Au-delà de 5 g/l d’alcoolémie, le pronostic vital est engagé par risque d’arrêt respiratoire ou de collapsus cardiovasculaire. Sans intervention extérieure, une personne allongée sur le dos court également un risque mortel d’asphyxie par inhalation de ses propres vomissements.

Face à cette détresse, la rapidité de la réaction conditionne la survie de la victime. Il faut contacter immédiatement les secours médicaux d’urgence sans jamais laisser l’individu seul. En attendant les équipes soignantes, le geste salvateur consiste à placer la personne en position latérale de sécurité (PLS) pour libérer ses voies respiratoires, puis à la couvrir chaudement. Prise en charge à l’hôpital, la victime fera l’objet d’une réanimation ciblée pour stabiliser ses fonctions vitales. On ne le dira donc jamais assez, l’abus d’alcool est dangereux pour ma santé, à consommer avec modération !