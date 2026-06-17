Maroc : délai supplémentaire de régularisation pour les étudiants gabonais sans papiers

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Les autorités marocaines accordent une nouvelle opportunité aux étudiants et stagiaires gabonais en situation irrégulière sur leur territoire. Dans un communiqué daté du 15 juin 2026, l’Ambassade Haute Représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc annonce l’ouverture d’une session exceptionnelle de dérogations destinée à permettre l’établissement ou le renouvellement des titres de séjour. Cette mesure vise à offrir une solution administrative aux ressortissants concernés afin qu’ils puissent poursuivre leurs études ou leurs stages dans un cadre légal, tout en régularisant leur présence sur le territoire marocain.

Selon la représentation diplomatique gabonaise à Rabat, les personnes éligibles devront constituer un dossier comprenant une copie de la première page de leur passeport ainsi que la date de leur entrée au Maroc. Les demandes seront reçues à la Chancellerie de l’Ambassade, du lundi au vendredi, entre 9h00 et 16h00. Les autorités invitent les étudiants et stagiaires concernés à accomplir ces formalités dans les meilleurs délais afin de bénéficier de cette mesure exceptionnelle.

Une démarche administrative à ne pas négliger

Les autorités marocaines témoignent de leur volonté de faciliter la régularisation des étudiants étrangers confrontés à des difficultés administratives. Pour les bénéficiaires, cette dérogation représente une occasion importante d’éviter les conséquences liées à un séjour irrégulier, tout en sécurisant leur parcours académique et professionnel. L’Ambassade souligne que cette campagne exceptionnelle constitue une réponse adaptée à la situation de plusieurs étudiants gabonais présents dans le Royaume.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique gabonaise appelle enfin au sens des responsabilités de tous les usagers concernés. Elle les encourage à déposer rapidement leurs dossiers afin de respecter les délais fixés par les autorités marocaines. Cette opération exceptionnelle pourrait permettre à de nombreux étudiants et stagiaires gabonais de retrouver une situation administrative conforme à la réglementation en vigueur et de poursuivre sereinement leurs projets de formation au Maroc.