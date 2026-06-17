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Gabon : Hermann Immongault inspecte les chantiers de Makokou avant la fête de la Libération

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 19h10min
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Hermann Immongault inspectant l'avancement d'un chantier à Makokou © D.R.
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Le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a effectué ce mardi 17 juin une visite d’inspection des principaux chantiers en cours à Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo, qui accueillera le 30 août prochain la troisième édition de la fête de la Libération. Mandaté par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le coordonnateur de l’action gouvernementale est allé s’assurer de l’état d’avancement des infrastructures réalisées pour cet événement national. Accompagné de la présidente du Sénat et présidente du comité d’organisation, Huguette Yvonne Nyana Ekome épouse Awori, du ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, ainsi que des autorités administratives et municipales, Hermann Immongault a procédé à une évaluation minutieuse des réalisations et du respect des délais fixés.

Au cours de cette tournée, la délégation gouvernementale a visité plusieurs infrastructures stratégiques, notamment la place des fêtes en pleine extension, les voiries urbaines, le nouveau marché communal, la cité des logements sociaux de Maïga, le lycée d’excellence de Makokou, l’hôtel relais de l’Ivindo, le centre de formation professionnelle, la cité SNI, la direction régionale des Mines ainsi que l’hôtel Belinga. Cette visite de terrain avait pour objectif de confronter les rapports techniques à la réalité des travaux et de vérifier l’accessibilité des différents sites appelés à accueillir les festivités. Pour Hermann Immongault, il était indispensable que les engagements pris par les entreprises se traduisent concrètement sur le terrain afin de garantir le succès de cet important rendez-vous national.

Une mission de contrôle pour accélérer les réalisations

À l’issue de cette journée marathon, le Vice-président du gouvernement a indiqué que plusieurs entreprises en charge des travaux avaient exposé certaines contraintes techniques et opérationnelles. Ces échanges ont permis d’identifier les correctifs nécessaires afin d’éviter tout retard susceptible de compromettre les délais de livraison. Tout en se déclarant globalement satisfait de la qualité des ouvrages déjà réalisés, Hermann Immongault a insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux. Il a assuré que le gouvernement veillera au suivi rigoureux de chaque chantier afin que les infrastructures soient entièrement opérationnelles avant le 30 août, date à laquelle Makokou accueillera des milliers de visiteurs venus célébrer la fête de la Libération.

À travers cette mission de supervision, les autorités gabonaises réaffirment leur volonté de faire de la fête de la Libération un véritable levier de développement territorial. En réinstaurant le principe de la célébration tournante de cette fête nationale, le gouvernement entend renforcer l’équité dans la répartition des investissements publics et moderniser progressivement les villes de l’intérieur du pays. Les infrastructures réalisées à Makokou devraient ainsi contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie des populations locales, bien au-delà des festivités du 30 août, tout en illustrant la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une gouvernance fondée sur le suivi des projets, la transparence dans l’exécution des marchés publics et l’efficacité de l’action gouvernementale.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 19h10min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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