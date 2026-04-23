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Mairie de Libreville : Oligui Nguema scellera-t-il le sort d’Obame Etoughe ?

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 10h14min
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Brice Clotaire Oligui Nguema, président fondateur de l’UDB © D.R.
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L’heure de vérité a sonné pour l’hôtel de ville de Libreville. Ce jeudi 23 avril 2026, l’avenir politique de Pierre Matthieu Obame Etoughe ne semble plus tenir qu’à un fil, ou plutôt à la volonté d’un seul homme : Brice Clotaire Oligui Nguema. En convoquant d’urgence les 103 conseillers municipaux de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le chef de l’État endosse son costume de chef de parti pour arbitrer une crise qui menace de paralyser la capitale.

Officiellement, cette réunion est une séance de « réconciliation ». Pourtant, le doute persiste : le « président fondateur » vient-il sauver le soldat Obame Etoughe ou acter son éviction ? Le maire, fragilisé par une fronde interne, fait face à des révélations accablantes. Alors qu’il affirmait n’avoir procédé qu’à 36 nominations, des documents du secrétariat général en révèlent près de 200, créant des postes de « conseillers spéciaux » jugés inadaptés par le ministère de l’Intérieur.

L’ombre du « double budget »

Au-delà des recrutements, c’est la sincérité financière qui vacille. Si le budget officiel du cabinet plafonne à 1,2 milliard de FCFA, l’existence d’un second document signé de la main du maire suggère un montant réel de 3 milliards. Cette suspicion de double comptabilité place l’édile en contradiction directe avec la rigueur prônée par la Vème République.

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, l’enjeu est un test de crédibilité. Deux scénarios se dessinent, soit le Président de l’UDB impose une discipline de fer pour forcer l’adoption du budget et éviter le chaos soit face aux preuves de mal gouvernance, il acte la rupture pour préserver l’exemplarité de la « Ve République ».

En descendant dans l’arène, Brice Clotaire Oligui Nguema s’apprête à trancher le nœud gordien : la loyauté envers un homme ou la cohérence de son combat pour la transparence. Le sort d’Obame Etoughe n’est plus une question municipale, mais une décision hautement stratégique pour la Vème République.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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