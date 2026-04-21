A La UneDerniers articlesECONOMIE

ANPI-Gabon : l’attractivité économique à l’épreuve de l’efficacité administrative

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 21h00min
1 538 Temps de lecture 1 minute
ANPI-Gabon © D.R.
Ecouter l'article

Chargée de promouvoir les investissements et de faciliter la création d’entreprises, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) occupe une position stratégique dans la politique de diversification économique du pays. Entre ambitions affichées et défis opérationnels, l’institution est attendue sur sa capacité à transformer les intentions en résultats concrets.

Dans un contexte de transition économique marqué par la volonté de réduire la dépendance aux hydrocarbures, l’ANPI-Gabon apparaît comme un maillon central du dispositif institutionnel. Sa mission est claire : attirer les investisseurs, simplifier les procédures administratives et accompagner les porteurs de projets. Créée pour servir de guichet unique, l’agence est censée raccourcir les délais de création d’entreprise, sécuriser l’environnement juridique et offrir une visibilité accrue aux opportunités d’investissement au Gabon.

Un rôle stratégique dans la transformation économique

À l’heure où les autorités multiplient les discours sur la souveraineté économique et la transformation locale, l’ANPI est appelée à jouer un rôle moteur. Industrie, mines, agriculture, économie numérique : les secteurs à fort potentiel ne manquent pas.

L’enjeu n’est plus seulement d’enregistrer des entreprises, mais de structurer un écosystème propice à l’investissement productif. Cela suppose transparence, célérité administrative, sécurité juridique et stabilité réglementaire. Dans un environnement régional concurrentiel, où plusieurs pays d’Afrique centrale rivalisent pour attirer les capitaux, l’efficacité de l’ANPI devient un indicateur de crédibilité économique.

Entre attentes du secteur privé et impératif de résultats

Les opérateurs économiques attendent des procédures plus fluides, des délais maîtrisés et une meilleure coordination interadministrative. Le guichet unique, pour être pleinement opérationnel, doit limiter les lourdeurs bureaucratiques et réduire les coûts cachés. Au-delà des statistiques de création d’entreprises, la question centrale demeure celle de la pérennité des investissements et de leur impact sur l’emploi local.

L’ANPI-Gabon dispose des outils institutionnels pour impulser une dynamique nouvelle. Reste à consolider la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. Dans un pays où la transformation économique est désormais érigée en priorité stratégique, l’agence est attendue sur des résultats mesurables : volume d’investissements captés, projets industrialisants concrétisés, contribution réelle à la diversification.

Car au-delà des annonces, c’est sur la performance et la capacité d’exécution que se jouera la crédibilité de l’ANPI dans la nouvelle architecture économique du Gabon.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 21h00min
1 538 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Programme des obsèques de Jean Gaston Habib Massima Moukoumbi

21 avril 2026 à 21h44min

Fly Gabon Holding : cap sur la souveraineté aérienne !

21 avril 2026 à 20h08min

Japon : Tokyo lève ses restrictions à l’exportation d’armes

21 avril 2026 à 18h38min

Avis de décès de Graig Axis Mounguengui Mounguengui

21 avril 2026 à 17h55min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#LeCanapéRouge] Piraterie des contenus, l’alerte de l’ACE et de LaLiga La piraterie des contenus audiovisuels prend de l’ampleur au Gabon. Dans cette interview, Denis Özcan (ACE) et Trésor Penku (LaLiga Afrique) analysent les enjeux de la protection des droits, les pertes pour l’industrie et les solutions envisagées pour lutter contre ce phénomène. Un échange éclairant sur un défi majeur du numérique. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#LeCanapéRouge] Piraterie des contenus, l’alerte de l’ACE et de LaLiga
[#Reportage] Gabon : 7,4 % de croissance hors pétrole visés d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 7,4 % de croissance hors pétrole visés d’ici 2030
[#Reportage] Libreville–Lagos : FlyGabon structure un corridor aérien à fort potentiel économique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville–Lagos : FlyGabon structure un corridor aérien à fort potentiel économique
[#Reportage] Makokou : le conseil départemental de l'Ivindo adopte un budget 2026 en hausse 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Makokou : le conseil départemental de l'Ivindo adopte un budget 2026 en hausse
[#Reportage] Gabon : il abat sa compagne de 38 ans à Cité Damas 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : il abat sa compagne de 38 ans à Cité Damas
[#Reportage] Déchets : 31 % de collecte, l’Afrique subsaharienne en retard 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Déchets : 31 % de collecte, l’Afrique subsaharienne en retard
S'abonner
Bouton retour en haut de la page