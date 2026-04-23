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Gabon : la Quinzaine de l’Europe 2026 placée sous le signe des solidarités 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 10h25min
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Cécile Abadie, Ambassadrice de l'Union européenne au Gabon © D.R.
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La Quinzaine de l’Europe 2026 se tient au Gabon du 5 au 13 mai sous le thème des solidarités. Annoncée officiellement ce 22 avril par l’ambassadrice Cécile Abadie, cette nouvelle édition met en lumière la richesse des expressions artistiques européennes et gabonaises, avec un accent particulier sur le cinéma. Comme chaque année, cet événement s’inscrit dans la dynamique de coopération entre l’Union européenne et le Gabon, en favorisant les échanges culturels, éducatifs et citoyens. À travers une programmation variée, la Quinzaine ambitionne de renforcer les liens d’amitié et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle.

Le coup d’envoi sera donné le mardi 5 mai à l’Institut Français du Gabon avec l’ouverture du festival de cinéma européen. Le public pourra découvrir le film gabonais Dole d’Imunga Ivanga, suivi du court métrage français Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau. Le lendemain, le 6 mai, un jeu concours éducatif sera organisé au lycée Ba Oumar, mettant en avant le partenariat UE-Gabon en présence de représentants des États membres. En soirée, place au cinéma allemand avec la projection de La Belle Affaire de Natja Brunckhorst, illustrant la diversité des regards européens.

Un dialogue culturel au service d’un destin commun

Le jeudi 7 mai, les jardins de la délégation de l’Union européenne accueilleront un forum citoyen en partenariat avec IDEA. Tables rondes et stands d’exposition permettront d’aborder des thématiques majeures telles que la gouvernance démocratique, les droits humains, l’inclusion sociale et le développement durable. Ce temps d’échange vise à encourager la participation citoyenne et à renforcer les valeurs communes entre partenaires. La programmation cinématographique se poursuivra avec la projection du film espagnol Rita de Paz Vega le 12 mai, puis du film italien Adagio de Stefano Sollima le 13 mai, clôturant ainsi cette célébration culturelle.


Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la commémoration européenne du 9 mai, date symbolique faisant référence à la déclaration de Robert Schuman en 1950. Ce texte fondateur posait les bases d’une communauté européenne bâtie sur un destin économique commun, visant à remplacer les conflits qui ont marqué le continent par une prospérité partagée. En célébrant cette date au Gabon, la Quinzaine de l’Europe rappelle que la paix et la coopération restent au cœur du projet européen, des principes qui constituent les fondements de la prospérité économique des peuples.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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