Gabon : la BDEAC réaffirme son soutien aux projets structurants du PNCD

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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé ce 20 avril 2026 avec Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC). Au cœur des discussions, le financement des projets structurants et l’accompagnement de la BDEAC dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Le Gabon consolide ses partenariats financiers régionaux pour soutenir la mise en œuvre de ses priorités économiques. Hermann Immongault a reçu en audience Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la BDEAC, dans le cadre d’une séance de travail consacrée aux perspectives de coopération. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des synergies entre le Gabon et les institutions financières sous-régionales, en lien avec les ambitions portées par le Plan national de croissance et de développement (PNCD), actuellement en cours de validation.

Soutien accru au secteur privé et à la production locale

Les échanges ont permis de faire le point sur la mise en œuvre du plan stratégique AZOBE 2023-2027 de la BDEAC, ainsi que sur les projets en cours et à venir au Gabon. L’institution financière a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le pays dans le financement de projets à fort impact. « Nous sommes venus rendre compte de la mise en œuvre de notre plan stratégique AZOBE (2023-2027) ainsi que des projets que nous comptons financer au Gabon », a indiqué Jean Paterne Megne Ekoga. Dans un contexte où le Gabon ambitionne de transformer durablement son économie, la BDEAC entend jouer un rôle moteur en soutenant des initiatives structurantes dans les secteurs clés, notamment l’industrie, les transports et les infrastructures routières.

Au-delà des investissements publics, l’accent a été mis sur le rôle du secteur privé comme levier de croissance. La BDEAC a ainsi exprimé sa volonté d’accompagner les opérateurs économiques, en particulier dans les filières stratégiques. « Ce que nous visons essentiellement au Gabon, c’est accompagner le secteur privé », a souligné le vice-président de l’institution. À ce titre, la question de la souveraineté alimentaire a été évoquée, notamment la décision du gouvernement d’interdire l’importation de poulets de chair à partir du 1er janvier 2027. Un défi que la BDEAC se dit prête à relever en soutenant les investissements nécessaires à la production locale. « Il est question pour nous d’accompagner les opérateurs dans la production de ces poulets qui vont se substituer aux importations », a-t-il précisé.

À travers cette audience, le Gabon réaffirme sa volonté de s’appuyer sur des partenaires régionaux solides pour accélérer la mise en œuvre de ses projets structurants et renforcer son tissu économique. Cette coopération avec la BDEAC illustre une approche intégrée du développement, combinant financement, accompagnement technique et soutien au secteur privé. Dans un environnement économique exigeant, la mobilisation de tels partenariats apparaît comme un levier essentiel pour concrétiser les ambitions de croissance durable et d’amélioration des conditions de vie des populations.