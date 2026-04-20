Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : la BDEAC réaffirme son soutien aux projets structurants du PNCD

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 18h01min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Hermann Immongault et Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la BDEAC, le 20 avril 2026 © D.R.
Ecouter l'article

Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé ce 20 avril 2026 avec Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC). Au cœur des discussions, le financement des projets structurants et l’accompagnement de la BDEAC dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Le Gabon consolide ses partenariats financiers régionaux pour soutenir la mise en œuvre de ses priorités économiques. Hermann Immongault a reçu en audience Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la BDEAC, dans le cadre d’une séance de travail consacrée aux perspectives de coopération. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des synergies entre le Gabon et les institutions financières sous-régionales, en lien avec les ambitions portées par le Plan national de croissance et de développement (PNCD), actuellement en cours de validation.

Soutien accru au secteur privé et à la production locale

Les échanges ont permis de faire le point sur la mise en œuvre du plan stratégique AZOBE 2023-2027 de la BDEAC, ainsi que sur les projets en cours et à venir au Gabon. L’institution financière a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le pays dans le financement de projets à fort impact. « Nous sommes venus rendre compte de la mise en œuvre de notre plan stratégique AZOBE (2023-2027) ainsi que des projets que nous comptons financer au Gabon », a indiqué Jean Paterne Megne Ekoga. Dans un contexte où le Gabon ambitionne de transformer durablement son économie, la BDEAC entend jouer un rôle moteur en soutenant des initiatives structurantes dans les secteurs clés, notamment l’industrie, les transports et les infrastructures routières.

Au-delà des investissements publics, l’accent a été mis sur le rôle du secteur privé comme levier de croissance. La BDEAC a ainsi exprimé sa volonté d’accompagner les opérateurs économiques, en particulier dans les filières stratégiques. « Ce que nous visons essentiellement au Gabon, c’est accompagner le secteur privé », a souligné le vice-président de l’institution. À ce titre, la question de la souveraineté alimentaire a été évoquée, notamment la décision du gouvernement d’interdire l’importation de poulets de chair à partir du 1er janvier 2027. Un défi que la BDEAC se dit prête à relever en soutenant les investissements nécessaires à la production locale. « Il est question pour nous d’accompagner les opérateurs dans la production de ces poulets qui vont se substituer aux importations », a-t-il précisé.

À travers cette audience, le Gabon réaffirme sa volonté de s’appuyer sur des partenaires régionaux solides pour accélérer la mise en œuvre de ses projets structurants et renforcer son tissu économique. Cette coopération avec la BDEAC illustre une approche intégrée du développement, combinant financement, accompagnement technique et soutien au secteur privé. Dans un environnement économique exigeant, la mobilisation de tels partenariats apparaît comme un levier essentiel pour concrétiser les ambitions de croissance durable et d’amélioration des conditions de vie des populations.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 18h01min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Affaire Kemi Seba : l’audience renvoyée au 29 avril !

20 avril 2026 à 14h36min

Santé : la fièvre typhoïde, une infection bactérienne à transmission féco-orale

20 avril 2026 à 14h04min

CEMAC : chute de 430% des avoirs extérieurs nets entre 2024 et 2025

20 avril 2026 à 13h37min

Flyover du PK12 : quatre mois après, des travaux toujours invisibles !

20 avril 2026 à 13h32min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Guinée équatoriale : déficit ramené de 43 milliards à 44 millions 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Guinée équatoriale : déficit ramené de 43 milliards à 44 millions
[#Reportage] Gabon : l’activité du transport aérien en hausse de 4,1 % à fin 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : l’activité du transport aérien en hausse de 4,1 % à fin 2025
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Libreville se hisse au 16ème rang des villes les plus propres d’Afrique en 2025
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ?
[#Reportage] Libreville : Coupe d’amitié sino-gabonaise de Kung-Fu Wushu 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : Coupe d’amitié sino-gabonaise de Kung-Fu Wushu
[#Interview] Massoko : Hommage à Mackjoss & Amara Touré 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Interview] Massoko : Hommage à Mackjoss & Amara Touré
S'abonner
Bouton retour en haut de la page