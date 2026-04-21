Gabon-Cuba : vers la création d’un groupe d’amitié pour renforcer la coopération parlementaire

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Ce mardi 21 avril 2026 Huguette Yvonne Nyana Ekoume ep. Awori Onanga, Présidente du Sénat, a reçu en audience au Palais Omar Bongo Ondimba Alex González García , Ambassadeur de la République de Cuba au Gabon. Cette rencontre, empreinte de cordialité, marque une volonté ferme de redynamiser les relations entre les deux institutions parlementaires.

Selon le compte rendu d’audience, l’entretien a principalement porté sur la modernisation et la densification des échanges législatifs. Le diplomate cubain a profité de cette tribune pour décliner ses perspectives visant à insuffler une nouvelle énergie à l’axe parlementaire Cuba-Gabon. L’objectif est clair : sortir des sentiers battus pour instaurer un dialogue permanent entre les élus des deux nations.

De son côté, la Présidente du Sénat a tenu à rassurer son hôte sur l’engagement total du Bureau de la chambre haute. Elle a réaffirmé la disponibilité du Gabon à asseoir un cadre de collaboration « mutuellement fructueux », soulignant que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour accompagner les accords gouvernementaux.

La naissance imminente d’un groupe d’amitié

L’annonce phare de cette rencontre est sans nul doute la création prochaine d’un groupe d’amitié Cuba-Gabon. Cet organe technique et politique aura pour mission de matérialiser la volonté commune des deux pays. Il permettra non seulement de fluidifier le partage d’expériences législatives, mais aussi de renforcer les liens de fraternité entre les peuples.

Cette offensive diplomatique parlementaire s’inscrit dans un cadre de coopération plus large. Historiquement, le partenariat entre Libreville et La Havane repose sur trois piliers fondamentaux notamment la Santé avec la présence de médecins cubains au Gabon et la formation de cadres médicaux gabonais à Cuba; des échanges académiques et techniques réguliers qui enrichissent les compétences locales et un soutien mutuel dans les instances internationales, notamment sur les questions de souveraineté.

Avec la redynamisation du volet parlementaire, le Gabon et Cuba prouvent que leur amitié, vieille de plusieurs décennies, sait se renouveler pour répondre aux enjeux contemporains.