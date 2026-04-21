Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon-Cuba : vers la création d’un groupe d’amitié pour renforcer la coopération parlementaire

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 16h44min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Poignée de main entre Huguette Yvonne Nyana Ekoume ep. Awori Onanga, Présidente du Sénat et Alex González García, ambassadeur de Cuba au Gabon © D.R.
Ecouter l'article

Ce mardi 21 avril 2026 Huguette Yvonne Nyana Ekoume ep. Awori Onanga, Présidente du Sénat, a reçu en audience au Palais Omar Bongo Ondimba Alex González García , Ambassadeur de la République de Cuba au Gabon. Cette rencontre, empreinte de cordialité, marque une volonté ferme de redynamiser les relations entre les deux institutions parlementaires.

Selon le compte rendu d’audience, l’entretien a principalement porté sur la modernisation et la densification des échanges législatifs. Le diplomate cubain a profité de cette tribune pour décliner ses perspectives visant à insuffler une nouvelle énergie à l’axe parlementaire Cuba-Gabon. L’objectif est clair : sortir des sentiers battus pour instaurer un dialogue permanent entre les élus des deux nations.

De son côté, la Présidente du Sénat a tenu à rassurer son hôte sur l’engagement total du Bureau de la chambre haute. Elle a réaffirmé la disponibilité du Gabon à asseoir un cadre de collaboration « mutuellement fructueux », soulignant que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour accompagner les accords gouvernementaux.

La naissance imminente d’un groupe d’amitié

L’annonce phare de cette rencontre est sans nul doute la création prochaine d’un groupe d’amitié Cuba-Gabon. Cet organe technique et politique aura pour mission de matérialiser la volonté commune des deux pays. Il permettra non seulement de fluidifier le partage d’expériences législatives, mais aussi de renforcer les liens de fraternité entre les peuples.

Cette offensive diplomatique parlementaire s’inscrit dans un cadre de coopération plus large. Historiquement, le partenariat entre Libreville et La Havane repose sur trois piliers fondamentaux notamment la Santé avec la présence de médecins cubains au Gabon et la formation de cadres médicaux gabonais à Cuba; des échanges académiques et techniques réguliers qui enrichissent les compétences locales et un soutien mutuel dans les instances internationales, notamment sur les questions de souveraineté.

Avec la redynamisation du volet parlementaire, le Gabon et Cuba prouvent que leur amitié, vieille de plusieurs décennies, sait se renouveler pour répondre aux enjeux contemporains.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 16h44min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Avis de décès de Graig Axis Mounguengui Mounguengui

21 avril 2026 à 17h55min

Fougamou : un budget de plus de 230 millions de FCFA pour redorer l’image de la ville

21 avril 2026 à 16h59min

Gabon : l’économie nationale, entre aubaine pétrolière et vents contraires mondiaux

21 avril 2026 à 16h53min

Libreville : descendre à l’ENA et payer 500 FCFA, le calvaire des habitants du PK12

21 avril 2026 à 15h42min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#LeCanapéRouge] Piraterie des contenus, l’alerte de l’ACE et de LaLiga La piraterie des contenus audiovisuels prend de l’ampleur au Gabon. Dans cette interview, Denis Özcan (ACE) et Trésor Penku (LaLiga Afrique) analysent les enjeux de la protection des droits, les pertes pour l’industrie et les solutions envisagées pour lutter contre ce phénomène. Un échange éclairant sur un défi majeur du numérique. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#LeCanapéRouge] Piraterie des contenus, l’alerte de l’ACE et de LaLiga
[#Reportage] Gabon : 7,4 % de croissance hors pétrole visés d’ici 2030 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 7,4 % de croissance hors pétrole visés d’ici 2030
[#Reportage] Libreville–Lagos : FlyGabon structure un corridor aérien à fort potentiel économique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville–Lagos : FlyGabon structure un corridor aérien à fort potentiel économique
[#Reportage] Makokou : le conseil départemental de l'Ivindo adopte un budget 2026 en hausse 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Makokou : le conseil départemental de l'Ivindo adopte un budget 2026 en hausse
[#Reportage] Gabon : il abat sa compagne de 38 ans à Cité Damas 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : il abat sa compagne de 38 ans à Cité Damas
[#Reportage] Déchets : 31 % de collecte, l’Afrique subsaharienne en retard 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Déchets : 31 % de collecte, l’Afrique subsaharienne en retard
S'abonner
Bouton retour en haut de la page