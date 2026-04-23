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Santé : quid des dangers cachés des sirop prise de poids pour les femmes ?

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 11h41min
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Image illustrative © D.R.
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Un phénomène inquiétant se répand aujourd’hui sur les réseaux sociaux, il s’agit de la commercialisation et l’utilisation des sirops pour la prise de poids. Ces produits sont souvent présentés comme des solutions rapides pour obtenir des rondeurs, améliorer l’estime de soi et séduire. Mais derrière cette promesse séduisante se cache un risque réel pour la santé. Les femmes qui se tournent vers ces sirops cherchent parfois une solution miracle sans envisager les conséquences à long terme sur leur organisme.

Sur Internet, il est désormais courant de voir des publicités vantant les mérites de ces produits. Pourtant, ces sirops sont fréquemment non réglementés et contiennent des substances actives médicamenteuses détournées de leur usage initial à l’instar de la cyproheptadine  connue pour ses effets secondaires de stimulation de l’appétit, souvent détournée pour la prise de poids . Ce manque de contrôle expose les consommatrices à des effets secondaires parfois graves.

Des risques invisibles pour la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur les dangers liés à une prise de poids rapide. Celle-ci peut entraîner des maladies non transmissibles telles que le diabète, certains cancers, des troubles neurologiques, des affections respiratoires chroniques ou encore des problèmes digestifs. Le plus préoccupant reste que certaines commerçantes prétendent que les ingrédients de ces sirops sont entièrement naturels, incitant les femmes à consommer sans avis médical. 

De plus, les jeunes filles et adolescentes, en particulier, s’exposent à des risques majeurs en suivant ces pratiques, ignorant que l’accumulation de graisses superflues peut être néfaste pour leur santé.Face à ce phénomène, il devient urgent que les autorités sanitaires s’impliquent pour sensibiliser et encadrer ce marché. Loin de créer une psychose, il s’agit de rappeler l’importance d’adopter un mode de vie équilibré et de privilégier une prise de poids progressive et saine. Consulter un professionnel de santé avant de recourir à des produits pour modifier sa silhouette est essentiel. 

Une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée et un suivi médical peuvent permettre d’atteindre les objectifs de manière sécurisée, sans compromettre la santé. Rappelons le, la recherche d’une silhouette conforme aux standards sociaux ne doit pas se faire au détriment de la santé. La sensibilisation des femmes, notamment des plus jeunes, et la régulation de ces produits sont des mesures indispensables pour prévenir les complications médicales et encourager des pratiques plus sûres et responsables.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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