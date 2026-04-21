Gabon : chiffre d’affaires record du BTP de 123 milliards de FCFA au 4e trimestre 2025

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Le secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) a enregistré une performance exceptionnelle au quatrième trimestre 2025, s’imposant comme le principal moteur de l’activité économique du pays. Selon la note de conjoncture sectorielle publiée en mars 2026, le chiffre d’affaires du secteur a atteint un niveau record de 123,4 milliards de FCFA, contre 76,2 milliards au trimestre précédent. Cette progression traduit l’intensification des projets d’infrastructures engagés à l’échelle nationale.

Cette dynamique repose essentiellement sur la forte impulsion des commandes publiques, en particulier dans le cadre de la modernisation du réseau routier et des voiries publiques. L’indice d’activité des BTP affiche ainsi une hausse de 61,8 %, confirmant l’ampleur de la relance dans ce segment. Face à l’accélération des chantiers, les entreprises ont renforcé leurs capacités opérationnelles, tant en équipements qu’en ressources humaines. Une dynamique qui a favorisé une montée en puissance de l’emploi local et des activités connexes, notamment chez les fournisseurs de matériaux.

Une expansion rapide et des contraintes d’approvisionnement

Cependant, cette croissance soutenue s’accompagne de tensions sur les intrants, en particulier le ciment, dont la production a atteint 145 284 tonnes sur la période. Malgré ce niveau élevé, l’offre peine à suivre le rythme imposé par la demande, obligeant les opérateurs à ajuster leurs stratégies logistiques et à optimiser leurs chaînes d’approvisionnement pour contenir les coûts. Cette situation met en lumière les limites structurelles de certaines filières industrielles face à une demande en forte expansion.

À moyen terme, la consolidation de cette performance dépendra de plusieurs facteurs clés, notamment la régularité des paiements de l’État et la capacité des entreprises à maintenir des standards élevés de qualité. Les autorités entendent capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la compétitivité globale de l’économie. Le défi sera donc de transformer cet essor conjoncturel en levier de développement, en veillant à la pérennité des investissements et à l’efficacité des infrastructures réalisées.