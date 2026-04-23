Gabon : le Festival culturel Massango prévu du 8 au 9 août 2026 !

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Libreville s’apprête à accueillir un nouveau rendez-vous culturel d’envergure. Le Festival culturel des Massango est annoncé pour les 8 et 9 août 2026 avec l’ambition de réunir plus de 700 participants autour d’un même objectif, celui de célébrer, transmettre et préserver l’identité Massango. Porté par Junior Makoty, cet événement veut rassembler l’ensemble de la communauté Massango durant deux jours à Libreville.

Ce sont les sages, les cadres, les femmes, les jeunes, ainsi que les ressortissants de la Ngounié, de l’Ogooué-Lolo et de la diaspora qui sont attendus pour ce festival. Un rassemblement qui entend créer un cadre de réflexion sur l’avenir culturel et social de cette communauté. Au cœur du projet, plusieurs dimensions seront mises en avant. Il s’agit du patrimoine sacré, art oratoire, chants du village, danses traditionnelles, humour, gastronomie et réflexions stratégiques.

Entre héritage et modernité, un appel à la transmission

Le festival entend notamment valoriser des références culturelles fortes telles que le Mwiri, le Bwiti, le Niembet et le Maboundi, tout en ouvrant un espace d’échange sur les défis contemporains. L’initiative s’inscrit dans une volonté claire de freiner la dilution de l’identité Massango et renforcer la transmission de la langue Isangu, des codes sociaux et du savoir-vivre communautaire. Selon les organisateurs, le Festival culturel des Massango se présente comme un outil de redynamisation identitaire, mais aussi comme un levier de structuration collective au sein du paysage culturel gabonais.

Pour assurer le bon déroulement de l’événement, plusieurs commissions spécialisées sont annoncées. Celles-ci vont couvrir la logistique, l’hébergement, la restauration, les arts culturels, la table ronde et les finances. Le projet bénéficie également de l’appui attendu des sages et des juges coutumiers, ainsi que de la contribution des cadres et entrepreneurs, de la communauté. Le festival vise enfin trois résultats majeurs : une unité communautaire renforcée, la légitimation de la chefferie coutumière Massango et la mise en place d’un plan de transmission des rites et de la langue aux jeunes générations. Rendez-vous les 8 et 9 août pour plonger au cœur de la culture Massango.