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Chine : la mesure zéro droit de douane, une opportunité pour le «Made in Gabon»

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 19 avril 2026 à 20h35min
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Vue aérienne du Terminal OCT à Owendo © D.R.
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Un tournant historique vient d’être amorcé dans les relations sino-africaines. À compter du 1er mai 2026, la Chine appliquera un régime de droits de douane nuls sur l’intégralité des produits importés en provenance de 53 pays africains. Cette annonce majeure, faite par le président Xi Jinping en marge du 39e sommet de l’Union africaine, place désormais la quasi-totalité du continent sous un régime préférentiel d’accès libre au marché chinois. Seul l’Eswatini, en raison de ses liens avec Taïwan, reste exclu de cette mesure.

Pour Libreville, l’annonce résonne comme une opportunité de consolidation majeure. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du Gabon, absorbant 28 % de ses exportations en 2024 (et 25 % en 2023). Jusqu’ici, ce flux était dominé par le trio stratégique : pétrole brut, bois scié et manganèse.

La suppression des barrières tarifaires devrait mécaniquement renforcer la compétitivité des matières premières gabonaises face à la concurrence internationale. Cependant, l’enjeu dépasse la simple exonération fiscale : il s’agit d’une véritable « fenêtre de tir » pour la stratégie de transformation locale du pays.

Vers une industrialisation « Made in Gabon »

Le défi pour le Gabon réside désormais dans la valeur ajoutée. Alors que Pékin exprime sa volonté de diversifier ses importations, le Gabon, qui a déjà acté l’interdiction d’exporter du manganèse brut d’ici 2029, pourrait utiliser cet accès privilégié pour exporter des produits semi-finis à forte marge.

Si la mesure couvre 97 % des exportations africaines, les experts appellent à un enthousiasme mesuré. L’impact réel sur le PIB gabonais dépendra de la capacité du pays à diversifier son offre au-delà des ressources extractives; moderniser ses capacités industrielles pour répondre aux normes chinoises et exploiter les procédures simplifiées promises par Pékin.

En somme, si la Chine lève les barrières douanières, il appartient au Gabon de lever ses propres verrous structurels pour transformer cet avantage tarifaire en un moteur de croissance durable et diversifié.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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