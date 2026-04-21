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NewSpace Africa : Libreville au cœur de la conquête spatiale du continent 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 11h30min
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Instantané des discussions lors de 5ème édition de la conférence « NewSpace Africa » © Facebook Nasrda Official
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Libreville est devenue, ce mardi 21 avril 2026, la capitale africaine des étoiles. La 5ème édition de la conférence « NewSpace Africa » s’y est ouverte, marquant un tournant historique pour l’Afrique centrale qui accueille cet événement pour la toute première fois.

Selon les informations rapportées par Radio France International (RFI), plus de 400 délégués venus de 65 pays et représentant quelque 200 sociétés spécialisées dans la fabrication et le lancement de satellites se sont donnés rendez-vous au Gabon. Coorganisée par l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS) et l’Union africaine, cette rencontre vise un objectif clair : réduire la dépendance technologique du continent.

Un retard à combler, une économie à bâtir

L’ambiance à l’ouverture était à l’optimisme malgré un constat lucide sur le retard structurel de l’Afrique. Sémou Diouf, directeur du programme SatNav Africa, a confié à RFI que si le continent est en retrait, un travail « d’arrache-pied » est en cours pour fédérer les nations autour de systèmes communs.

Actuellement, l’usage des données spatiales en Afrique reste principalement concentré sur la sécurité aérienne. Prosper Zo’o Minto’o, directeur de l’ASECNA, rappelle que le satellite est l’outil indispensable pour assurer la navigation et le transfert de données à l’échelle d’un continent aux infrastructures terrestres parfois limitées.

Un marché de 22 milliards de dollars

L’enjeu n’est pas seulement scientifique, il est massivement financier. L’Agence spatiale africaine, basée au Caire, projette que l’économie spatiale du continent atteindra 22 milliards de dollars dès cette année 2026, avec une perspective à 35 milliards d’ici 2030.

Cependant, pour capter cette richesse, l’Afrique doit cesser d’être une simple consommatrice de services étrangers. À ce jour, seule une dizaine de pays africains possèdent leurs propres satellites. La conférence de Libreville, qui se clôturera le 22 avril, ambitionne de poser les jalons d’une souveraineté spatiale où la fabrication, le lancement et l’exploitation des données seraient enfin « Made in Africa ».

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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