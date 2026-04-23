Gabon : BP et ExxonMobil attendus dans de nouveaux contrats pétroliers d’ici six mois

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En marge de la conférence sur l’énergie africaine tenue à Paris le 22 avril 2026, le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, a annoncé la signature prochaine de contrats de partage de production avec les majors BP et ExxonMobil. Une dynamique qui traduit le retour de l’attractivité pétrolière du Gabon.

Le Gabon entend relancer son secteur pétrolier en misant sur des partenariats stratégiques avec les grandes compagnies internationales. À l’occasion de cette rencontre internationale dédiée aux enjeux énergétiques du continent, Clotaire Kondja a indiqué que des contrats de partage de production (CPP) pourraient être conclus « dans un délai de quatre à six mois » avec BP et ExxonMobil.

Un regain d’intérêt des majors pour le offshore gabonais

Ces perspectives s’inscrivent dans le prolongement d’accords préliminaires non contraignants conclus en 2025. Elles témoignent d’un regain d’intérêt des grandes compagnies pétrolières pour les bassins gabonais, en particulier les zones offshore encore sous-explorées.

Pour BP, ce positionnement s’inscrit dans une stratégie globale de reconstitution de ses réserves, dans un contexte de compétition accrue pour l’accès aux ressources énergétiques. Le Gabon, avec ses potentialités en eaux profondes et ultra-profondes, apparaît ainsi comme une destination stratégique.

Un cadre réglementaire repensé pour séduire les investisseurs

Afin de renforcer cette attractivité, les autorités gabonaises ont procédé à une révision de leur Code pétrolier. L’objectif est d’offrir un environnement plus compétitif, tant sur le plan fiscal qu’opérationnel, notamment pour les projets à forte intensité capitalistique. Cette réforme traduit une volonté claire : adapter les conditions d’investissement aux exigences des majors, tout en garantissant une meilleure rentabilité des projets exploratoires.

Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des appels d’offres généralisés, le Gabon a opté pour une stratégie plus ciblée. En privilégiant des partenariats directs avec des acteurs majeurs, le gouvernement entend accélérer les investissements et sécuriser des projets structurants. Cette orientation vise à enrayer le déclin progressif de la production nationale, tout en consolidant la position du pays sur l’échiquier énergétique régional.

À terme, ces futures signatures pourraient marquer un tournant pour le secteur pétrolier gabonais, en attirant de nouveaux capitaux, en stimulant l’exploration et en renforçant les recettes de l’État. Une dynamique qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification et de valorisation des ressources naturelles impulsée par les autorités.