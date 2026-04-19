Gabon : la Nyanga, province la plus pauvre du pays ? 

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Le Gabon présente un visage à deux traits. D’un côté, celui d’une nation affichant un PIB par habitant flatteur de 4,6 millions de FCFA, de l’autre, une réalité sociale marquée par des fractures béantes. Selon une analyse relayée par le site Direct Infos Gabon, le pays reste prisonnier d’une pauvreté persistante malgré son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Les chiffres de l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) sont sans appel : en 2022, environ 32 % des Gabonais vivaient encore en situation de pauvreté. Si ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2017 (35 %), il révèle des carences profondes en matière de santé, d’éducation et de niveau de vie.

Le déséquilibre entre les zones urbaines et rurales est particulièrement frappant. Tandis que 92 % des citadins ont accès à l’électricité, ce taux s’effondre à 35 % en milieu rural. Le constat est identique pour l’eau potable, où seulement 40 % des populations rurales sont desservies, contre 88 % dans les villes.

La Nyanga : l’urgence sociale au sud

C’est dans les provinces de l’intérieur que la situation est la plus alarmante. La Nyanga, l’Ogooué-Lolo et l’Ogooué-Ivindo ferment la marche du développement économique, attirant moins de 1 % des investissements nationaux.

Le cas de la Nyanga est emblématique. Le Dr Jean-Aimé Mouketou, enseignant et membre de la société civile, souligne que 77,2 % des ménages de cette province vivent sous le seuil de pauvreté. Plus grave encore, près de la moitié (48 %) sont considérés comme « très pauvres ». Dans ces zones, le taux de pauvreté atteint 50 %, contre 20 % à Libreville.

Le défi du plein emploi et de la redistribution

Le marché du travail ne parvient pas non plus à absorber la demande. Avec un taux de chômage de 20 % et un sous-emploi informel touchant 60 % des travailleurs, les jeunes et les femmes sont les premières victimes de cette économie peu inclusive.

Pour le gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema, l’enjeu est désormais de transformer la rente pétrolière en bien-être équitable via des politiques de redistribution audacieuses. L’espoir repose notamment sur la diversification : dans la Nyanga, le développement de trois grands projets miniers pourrait générer 7 000 emplois et inverser durablement la courbe de la précarité.