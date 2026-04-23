A La UneDerniers articlesSOCIETE

Gabon : le prêt d’argent, entre solidarité financière et risque d’appauvrissement

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 11h52min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

Au Gabon, le prêt d’argent entre particuliers s’est installé dans les habitudes quotidiennes, malgré son encadrement par la loi. Souvent pratiquée en dehors de tout cadre formel et parfois assorti d’intérêt, cette pratique suscite de nombreux débats au sein des populations. Pour mieux comprendre ce phénomène, l’équipe de Gabon Media Time a réalisé un micro-trottoir à Libreville le 21 avril 2026. Parmi une quinzaine de personnes interrogées, les opinions sont partagées. Certains voient dans un geste de solidarité, notamment en période de crise, tandis que d’autres craignent qu’il n’aggrave les problèmes financiers des personnes concernées. 

Considéré comme le fait de prêter une somme d’argent à une personne qui s’engage à la rembourser plus tard, avec ou sans intérêts, le prêt entre particuliers est de plus en plus fréquent dans le pays. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, beaucoup de personnes y ont recours pour faire face à leurs besoins quotidiens. Si cette pratique peut parfois créer des tensions, elle est aussi vue par d’autres comme une solution utile en cas de difficulté. Selon une partie des personnes interrogées, ces prêts représentent une aide importante en cas de problème, comme une maladie ou un manque d’argent soudain. « Les prêts d’argent sont une bonne chose quand tu as une difficulté. Les temps sont durs, parfois tu n’as pas d’autre choix », a expliqué un citoyen interrogé à Awendjé.

Quand prêter de l’argent devient un risque pour les populations 

Cependant, d’autres personnes dénoncent certaines pratiques liées aux prêts d’argent, surtout lorsqu’il y a des intérêts élevés. « Certains font des prêts à 25 % ou 50 %, ce n’est pas bien », a regretté un citoyen rencontré à la Cité Damas. Selon lui, cela aggrave la situation des emprunteurs. Le problème du non-remboursement revient aussi souvent. Plusieurs personnes expliquent que lorsque quelqu’un ne rembourse pas à temps, cela crée des conflits. « Quand la personne ne rembourse pas, ça crée des problèmes », a-t-il ajouté. Dans certains cas, ces situations peuvent même entraîner des disputes importantes, voire des problèmes devant la justice.

Face à ces situations, certains appellent à être plus prudents avant de prêter de l’argent. Il est important, selon eux, de bien connaître la personne et sa situation financière avant de s’engager. « Depuis que j’ai été arnaqué pour avoir prêter mon argent, je ne rends plus ce service aux inconnus ou encore aux personnes qui ont des situations financières instables. Il y’a tellement des personnes de mauvaises foi de nos jours », a conseillé un femme du coté de Sogatol. D’autres estiment que les prêts d’argent peuvent parfois créer des difficultés financières, aussi bien pour celui qui prête que pour celui qui reçoit l’argent, surtout lorsqu’il n’y a pas de règles claires.

Au final, les prêts d’argent entre particuliers sont perçus à la fois comme une forme d’entraide et comme une source de conflits. Dans tous les cas, le recours à ces pratiques pourrait être réduit si les banques proposaient des crédits plus accessibles, notamment avec des taux d’intérêt plus bas. En attendant, la loi gabonaise reste claire. Les prêts avec intérêts en dehors du cadre légal sont interdits et réservés aux établissements financiers agréés. Pourtant, ces règles restent encore méconnues d’une partie de la population, alors qu’elles visent à limiter les abus et encadrer ces pratiques.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 11h52min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : le Festival culturel Massango prévu du 8 au 9 août 2026 !

23 avril 2026 à 12h02min

Gabon : BP et ExxonMobil attendus dans de nouveaux contrats pétroliers d’ici six mois

23 avril 2026 à 11h53min

AGASA : le Synata débouté devant la justice dans une procédure contre la direction générale 

23 avril 2026 à 11h52min

Santé : quid des dangers cachés des sirop prise de poids pour les femmes ?

23 avril 2026 à 11h41min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Exclusif] Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique
[#VôVô] #Teaser 𝐒𝐞𝐛𝐚 invitée 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 Ce jeudi 23 Avril 2026 à 21h retrouvez 𝐒𝐞𝐛𝐚 sur Gabon Media Time 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#VôVô] #Teaser 𝐒𝐞𝐛𝐚 invitée 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞
[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon Transcription
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page