Infrastructures : la holding ACK rachète Colas Gabon 

Ecouter l'article

La HOLDING ACK S.A a annoncé, à travers un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, la signature d’un accord pour le rachat de Colas Gabon. Cette opération stratégique vise à consolider sa présence dans les travaux publics et les infrastructures, tout en garantissant la continuité des activités, la préservation des emplois et le maintien des projets en cours.

Le secteur des infrastructures au Gabon s’apprête à franchir un nouveau cap avec l’annonce officielle de la signature d’un accord de cession de Colas Gabon au profit de la HOLDING ACK S.A. À travers cette opération, le groupe gabonais, déjà positionné sur plusieurs segments stratégiques, entend renforcer son empreinte dans les travaux publics en s’appuyant sur un acteur historique du secteur.

Une opération structurante pour le secteur des travaux publics

Implantée depuis plusieurs décennies au Gabon, Colas Gabon s’est imposée comme un acteur majeur de la construction et de l’entretien des infrastructures routières, ainsi que de la production de matériaux de construction. L’entreprise dispose d’un modèle intégré articulé autour de carrières, d’unités de production industrielle et d’activités de travaux, et emploie aujourd’hui 254 collaborateurs.

Dans le cadre de cette opération, la HOLDING ACK S.A prévoit de reprendre l’intégralité des activités, des actifs industriels et des équipes. Une approche qui vise à garantir la continuité opérationnelle, tout en préservant les emplois et les engagements contractuels existants. « Cette opération permet d’assurer la pérennité des activités au Gabon (…) tout en garantissant la continuité pour les équipes, les clients et les partenaires », a souligné Pierre Gilles Douriez, Directeur Régional Colas Maghreb Afrique Centrale et de l’Ouest.

Une ambition affichée de développement et de consolidation

Pour la HOLDING ACK S.A, ce rachat constitue un levier de croissance et de consolidation sur le marché national. En intégrant les compétences et les actifs de Colas Gabon, le groupe entend accroître sa capacité à porter des projets structurants, en phase avec les besoins du pays en matière d’infrastructures.

« Cette étape marque un tournant pour HOLDING ACK. Nous sommes fiers d’accueillir les équipes de Colas Gabon et leurs compétences », a déclaré Alain-Claude Kouakoua, Président Directeur Général du groupe. Il ajoute que cette intégration devrait renforcer « notre capacité à développer des projets structurants au Gabon ».

Un repositionnement stratégique au service de l’économie nationale

Au-delà de l’opération capitalistique, ce rachat s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration du secteur des infrastructures par des acteurs locaux. La HOLDING ACK S.A, groupe diversifié, intervient déjà dans plusieurs domaines clés, notamment les travaux publics, le transport d’hydrocarbures, la logistique et les activités portuaires.

La finalisation de cette opération, attendue au cours de l’été 2026 et soumise aux conditions usuelles, pourrait ainsi contribuer à renforcer la capacité nationale de réalisation des projets d’infrastructures. Elle traduit également une volonté de consolidation industrielle, en s’appuyant sur des compétences locales et des outils de production existants, au service du développement économique du Gabon.