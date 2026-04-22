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Box Office Côte d’Ivoire 2025 : «Une si longue lettre» avec Serge Abessolo se hisse à la 8ème place

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 19h05min
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L'acteur gabonais Serge Abessolo à l'affiche du film «Une si longue lettre» © D.R
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L’adaptation cinématographique du chef-d’œuvre de Mariama Bâ, « Une si longue lettre », s’est hissée à la 8e place du prestigieux Top 16 Box Office Côte d’Ivoire 2025. Avec plus de 9 000 entrées, le film confirme que les récits ancrés dans les réalités du continent possèdent un véritable pouvoir d’attraction.

La prouesse est d’autant plus remarquable que le film se mesure à des poids lourds de l’industrie mondiale. Si le haut du classement est occupé par des franchises telles qu’Avatar : de feu et de cendre, Mufasa : le roi lion ou Superman, le long métrage porté par l’acteur gabonais Serge Abessolo a su se frayer un chemin dans le cœur des cinéphiles ivoiriens.

« Cette percée souligne la capacité des films africains à rivaliser avec les grosses machines hollywoodiennes », notent les observateurs du secteur.

Le brio de Serge Abessolo au service d’un classique

Le succès repose en grande partie sur l’interprétation magistrale de Serge Abessolo. Dans le rôle de Modou, l’acteur incarne avec justesse la complexité d’un homme qui, suivant les coutumes de la polygamie, délaisse sa première épouse pour une femme plus jeune.

L’intrigue, fidèle au roman épistolaire original, explore les blessures intérieures et le courage d’une femme trahie qui confie sa douleur à une plume. En abordant des thématiques sociales profondes, le film a su toucher la sensibilité d’un public en quête d’authenticité.

Un signal fort pour l’industrie locale

Cette 8e place est bien plus qu’une simple statistique ; c’est un levier de visibilité pour les talents du continent. Elle prouve que le public ivoirien est prêt à soutenir massivement des œuvres qui valorisent son patrimoine culturel et littéraire. Pour l’équipe du film, cette réception favorable est un indicateur clair : le cinéma africain ne se contente plus de figurer, il s’impose.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 19h05min
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