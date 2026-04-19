Fegafoot : la FIFA et la CAF dépêchent une mission d’urgence à Libreville

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Après la suspension du processus électoral de la Fédération gabonaise de football par le ministère des Sports, la FIFA et la CAF ont dépêché une mission conjointe à Libreville du 18 au 21 avril 2026. Objectif : évaluer la situation, renouer le dialogue entre les parties prenantes et prévenir une crise institutionnelle aux conséquences potentiellement lourdes pour le football gabonais.

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) traverse une nouvelle zone de turbulences. À la suite de la décision du ministère des Sports de suspendre le processus électoral en cours, les instances internationales du football ont réagi sans tarder. Ainsi, une délégation conjointe de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue à Libreville. Cette mission a été qualifiée d’urgente.

Une intervention internationale pour désamorcer la crise

Arrivée le samedi 18 avril 2026, cette mission de haut niveau séjournera dans la capitale gabonaise jusqu’au 21 avril, avec un agenda dense. Elle est composée notamment de Célestin Yanindji, président de la Fédération centrafricaine de football et membre de la Commission des associations membres de la FIFA. D’ailleurs, Emilie Christine Doms, directrice des services de gouvernance de la FIFA, fait également partie de la mission. De plus, Ahmed Harraz, chef d’équipe du service de gouvernance, sera présent. Nadim Magdy Maurice Kamel, conseiller juridique de la CAF, complètera l’équipe.

Cette présence conjointe traduit la gravité de la situation. En effet, toute ingérence politique dans la gestion des fédérations nationales constitue une ligne rouge pour la FIFA. L’organisation exige l’autonomie des instances sportives. Dans ce contexte, la suspension du processus électoral par l’autorité de tutelle nationale soulève des interrogations majeures. Celles-ci concernent le respect des statuts de la Fegafoot et des règles internationales.

Tension entre le Gabon et les exigences FIFA ?

Au cœur des discussions prévues figurent plusieurs rencontres stratégiques. La délégation doit échanger avec le président de la Fegafoot, Pierre Alain Mounguengui, la Commission électorale, mais également avec le ministre des Sports. L’enjeu est double : clarifier les raisons de la suspension et trouver une issue consensuelle. Ce processus permettrait la reprise du processus dans un cadre conforme aux normes internationales.

Cette situation met en lumière une tension récurrente entre souveraineté nationale et exigences de gouvernance imposées par les instances internationales. Si l’État revendique un droit de regard sur la régularité des processus électoraux, la FIFA, elle, veille à prévenir toute forme d’ingérence susceptible de compromettre l’indépendance des fédérations.

Le spectre de sanctions en toile de fond

Au-delà du dialogue institutionnel, c’est bien le risque de sanctions qui plane en arrière-plan. Une suspension de la Fegafoot par la FIFA aurait des conséquences immédiates : exclusion des compétitions internationales, gel des financements et isolement du football gabonais sur la scène continentale et mondiale.

Dans ce contexte, la mission conjointe FIFA-CAF apparaît comme une tentative de médiation visant à éviter une escalade. Elle devra concilier impératifs juridiques, équilibres institutionnels et intérêts sportifs. En effet, il s’agit d’un dossier où chaque décision pourrait peser durablement sur l’avenir du football gabonais. Plus qu’une simple crise électorale, c’est donc la crédibilité du système de gouvernance du football national qui se joue à Libreville.