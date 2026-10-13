Mairie de Libreville : les actes d’état civil dispensés de timbre jusqu’à nouvel ordre 

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Confrontée à une rupture critique de son stock de timbres municipaux depuis le 29 septembre 2026, la mairie de Libreville a dû réagir rapidement pour éviter l’asphyxie administrative de ses usagers. Face au risque de paralysie complète des démarches citoyennes, l’autorité municipale a tranché : depuis le 1ᵉʳ octobre 2026, la légalisation des actes d’état civil s’effectue sans timbre, à titre exceptionnel et ce jusqu’à un retour définitif à la normale.

C’est par le biais d’une notification officielle du maire central, Eugène M’ba, adressée aux maires adjoints ainsi qu’aux responsables des mairies d’arrondissement, que la directive a été formalisée. L’objectif prioritaire réside dans le maintien de la continuité du service public. En effet, l’absence de ce précieux macaron menaçait de bloquer l’obtention de nombreux documents essentiels du quotidien, qu’il s’agisse de procédures scolaires, professionnelles ou juridiques. En dispensant provisoirement les usagers de cette formalité payante, l’édile entend préserver la fluidité des services de légalisation.

Un cadre légal préservé malgré la dérogation

Bien que la pratique sorte de l’ordinaire, la municipalité tient à rassurer sur la pleine légalité des documents délivrés pendant cette période transitoire. Pour encadrer juridiquement cette exemption, la mairie s’appuie sur l’article 49 de la loi organique relative à la décentralisation. Ce texte consacre la valeur légale des signatures manuscrites des autorités municipales dans l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’elles s’accompagnent du sceau officiel de la mairie. Ainsi, l’absence physique du timbre n’altère en rien l’authenticité des actes régulièrement signés et cachetés.

Sur le plan financier, la mairie souligne que le timbre constitue normalement un droit d’enregistrement obligatoire, mais que le manque à gagner engendré par cette dispense sera intégralement pris en charge par les finances municipales.

Cas particuliers et incertitudes sur le réapprovisionnement

Cette décision s’applique également aux actes de décès, dont les volets peuvent être délivrés gratuitement dans l’immédiat. Néanmoins, une régularisation ultérieure restera nécessaire : ces documents devront être rapportés en mairie dès que les timbres seront de nouveau disponibles.

Pour l’heure, les usagers des communes de Libreville et d’Akanda devront prendre leur mal en patience, car aucune date précise de réapprovisionnement n’a encore été communiquée par les autorités. En attendant, le dispositif d’exception permet d’assurer un répit bienvenu aux administrés.