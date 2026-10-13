UOB : seulement 3 500 inscrits sur 18 744 préinscrits, l’université tire la sonnette d’alarme

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L’Université Omar Bongo (UOB) fait face à un faible taux de finalisation des inscriptions administratives des nouveaux bacheliers. Sur les 18 744 préinscriptions enregistrées au 30 septembre 2026, seuls 3 500 candidats avaient effectivement finalisé leurs démarches, soit 18,7 %. Face à cette situation, le Secrétariat général de l’établissement appelle les étudiants concernés à régulariser rapidement leur situation et annonce la réouverture de la plateforme de préinscription pour une durée d’un mois.

Alors que les enseignements ont déjà débuté depuis deux semaines, l’Université Omar Bongo constate un décalage important entre le nombre de candidats préinscrits et celui des étudiants ayant effectivement accompli les formalités administratives. Cette situation intervient dans un contexte où la préinscription constitue, depuis l’année académique 2025-2026, une étape préalable obligatoire à l’inscription définitive. Pour l’administration universitaire, l’urgence est désormais d’éviter que ces retards ne perturbent davantage l’intégration pédagogique des nouveaux bacheliers.

Plus de 15 000 préinscriptions non finalisées

Selon les données communiquées par le Secrétariat général, la plateforme de préinscription comptabilisait 18 744 candidats lors de sa fermeture initiale, le 30 septembre dernier. Pourtant, seuls 3 500 nouveaux bacheliers avaient finalisé leur inscription administrative au moment du constat, laissant un écart de 15 244 dossiers.

Ce chiffre ne signifie toutefois pas que l’ensemble des candidats concernés intégrera nécessairement l’UOB, certains pouvant avoir choisi d’autres établissements. L’administration insiste néanmoins sur la nécessité, pour ceux ayant définitivement retenu cette université, d’accomplir les formalités requises. « Tous les nouveaux bacheliers ayant fait le choix définitif de l’Université Omar Bongo sont invités à finaliser leur inscription dans les meilleurs délais », précise-t-elle.

Des cours déjà entamés malgré les retards

Cette situation intervient alors que les enseignements ont commencé depuis deux semaines. Le Secrétariat général rappelle que le calendrier pédagogique de l’UOB n’est pas directement conditionné par celui du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP).

En conséquence, les nouveaux bacheliers qui tardent à régulariser leur situation risquent d’accumuler des absences et de rencontrer des difficultés pour suivre normalement les enseignements. L’enjeu dépasse donc la seule formalité administrative et concerne également la continuité de leur parcours universitaire.

Une réouverture exceptionnelle pour régulariser les dossiers

Afin de permettre aux retardataires de finaliser leurs démarches, l’administration universitaire a annoncé la réouverture de la plateforme de préinscription pour une durée d’un mois. « Cette plateforme est la même que celle des inscriptions », précise le Secrétariat général.

Cette mesure offre un délai supplémentaire aux candidats concernés, sans pour autant modifier le calendrier des enseignements déjà engagés. Pour l’UOB, le défi sera désormais de transformer les préinscriptions enregistrées en inscriptions effectives, tout en permettant aux nouveaux étudiants de rejoindre les cours dans les meilleures conditions possibles.