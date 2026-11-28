Transports : les députés examinent la création de la CNT et la régularisation de la CNNII

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Devant la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme présidée par Brice Constant Paillat, le ministre d’État en charge des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a exposé les contours de deux réformes majeures. L’objectif affiché : mettre fin aux dysfonctionnements structurels et doter l’État d’outils opérationnels viables.

Daté du 16 septembre 2026, le premier projet de loi organise la fusion-absorption de la Sogatra et de Trans’Urb afin d’instituer un opérateur national unique, la Compagnie nationale de transport (CNT). Le constat est sévère : doublon des structures, dispersion des moyens, plus de 19,19 milliards de FCFA de dette cumulée, déficits supérieurs à 6 milliards de FCFA en 2025, subvention annuelle au-delà de 6 milliards de FCFA et un parc roulant immobilisé à plus de 80 %.

Chargée du transport urbain et interurbain de passagers et de fret, y compris les hydrocarbures, la future compagnie gérera également gares, pôles multimodaux et activités annexes (location d’engins, formation, régie publicitaire). Sa gouvernance associera conseil d’administration, direction générale et agence comptable, selon les règles OHADA et de la comptabilité publique.

Sécuriser juridiquement la CNNII et relancer les liaisons

Le second texte, daté du 25 novembre 2026, entend sortir la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) de l’impasse juridique liée à une ordonnance de février 2013 jamais ratifiée. Articulé en cinq chapitres, le projet en fait un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, sous double tutelle technique (Marine marchande) et financière (Économie). Une assise pensée pour désenclaver les territoires et peser contre la vie chère.

Garde-fous sociaux et exigences des élus

Les interrogations des députés ont ciblé l’exécution concrète de ces textes. Alban Stéphane Ossinga Onanga a questionné le sort des salariés et l’impact de la CNT sur la congestion à Libreville ; le ministre a garanti le respect des droits acquis, une intégration au cas par cas et une meilleure rotation des bus.

Nadine Murielle Ogoula épouse Obiang a pointé le passif de l’ex-CNI et l’affrètement de navires. Un audit séparera anciennes et nouvelles dettes, tandis que la location restera transitoire et encadrée. Judith Justine Lekogo a, elle, réclamé des garanties comptables et la clarification du statut des agents détachés, des points sur lesquels l’exécutif promet rigueur budgétaire, évaluations régulières et application des statuts d’origine. En conclusion, les élus ont exigé des résultats rapides pour les usagers.