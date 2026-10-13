Gabon : stabilité financière et réformes industrielles au cœur du réaménagement du gouvernement 

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Le dimanche 11 octobre 2026, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à un remaniement gouvernemental stratégique. Tout en préservant le noyau dur de sa politique économique et financière, l’exécutif, sous la houlette renouvelée du vice-président du gouvernement Hermann Immongault, s’élargit à 32 membres contre 30 auparavant. Cette réorganisation intervient dans une conjoncture délicate, alors que Libreville prépare un projet de budget 2027 s’élevant à 6 223,1 milliards FCFA et cherche à rassurer ses bailleurs de fonds internationaux.

Le maintien de Thierry Minko au ministère de l’Économie et des Finances constitue le signal fort de ce réajustement. Accompagné de Louise Pierrette Mvono à la Planification, Clotaire Kondja au Pétrole et Sosthène Nguema Nguema aux Mines, l’équipe financière conserve ses hauts responsables. Ce choix de la régularité s’inscrit dans le prolongement de la récente mission technique du FMI achevée fin septembre.

Thierry Minko aura la lourde tâche de piloter un budget prévisionnel 2027 en hausse de 727,9 milliards FCFA par rapport à 2026. Alors que les charges financières de la dette s’alourdissent pour atteindre 667,3 milliards FCFA, le Gabon doit mobiliser 2 931,4 milliards FCFA de trésorerie, dont plus de 1 144 milliards sur les marchés internationaux. Dans cette perspective, le gouvernement confie à Marc Abeghe, ministre délégué auprès de l’Économie, une mission recentrée sur la lutte contre la vie chère.

Redéploiement industriel et valorisation des ressources locales

La principale mutation structurelle réside dans la fusion de l’Industrie, du Commerce et de la Transformation sous la tutelle d’Emmanuel Eyeghe Nze, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Ce pôle consolidé vise à accélérer la transformation locale des matières premières, notamment forestières, agricoles et minières. Les projections de production reposent notamment sur 10,35 millions de tonnes de manganèse et le démarrage du gisement de fer estimé à 1,5 million de tonnes pour 2027.

Parallèlement, la création d’un ministère distinct dédié aux PME-PMI et à l’Entrepreneuriat, confié à Zenaba Gninga Chaning, entend renforcer le tissu économique national.

Infrastructures et Plan 2026-2030 : arbitrer entre ambitions et contraintes

Au niveau des ministères d’exécution, la transition est nette : Olivier Mouckocko prend la tête de l’Énergie et de l’Eau, tandis que Lambert Mouvinde Millot hérite des Travaux publics. Ces réaménagements surviennent malgré un resserrement des enveloppes d’investissement public, projetées à 1 058,4 milliards FCFA en 2027, soit un recul de 110,7 milliards FCFA.

Ces mouvements stratégiques s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan national de croissance et de développement 2026-2030, qui ambitionne de drainer 27 000 milliards FCFA d’investissements sur cinq ans. En combinant la rigueur des équipes financières et la refonte des pôles industriels, l’exécutif cherche à instaurer un équilibre entre soutenabilité budgétaire et impératifs de modernisation.