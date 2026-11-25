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Le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation, de l’Innovation et des Nouvelles Technologies a annoncé par voie de communiqué un appel à candidatures le 19 novembre 2026 en collaboration avec le Bureau de l’UNESCO à Libreville. Cette saisine concerne l’appel à candidatures 2027 de la deuxième édition du Prix UNESCO-Ouzbékistan Beruni pour la recherche scientifique en éthique de l’intelligence artificielle, dont la clôture est fixée au 30 janvier 2027.

Établi en étroite collaboration avec le gouvernement de la République d’Ouzbékistan, ce prix distingue les contributions exceptionnelles d’individus, d’institutions et d’organisations œuvrant en faveur d’un développement et d’une utilisation éthiques de l’intelligence artificielle. Au total, trois lauréats seront honorés et recevront chacun une médaille Beruni, un certificat officiel ainsi qu’une dotation financière de 30 000 dollars des États-Unis, soit, près de 18 millions de FCFA.

​Modalités de dépôt et opportunité pour le Gabon

​Les dossiers de candidature doivent être soumis intégralement en anglais ou en français, soit via la plateforme en ligne dédiée, soit par courriel à l’adresse beruniy.prize@unesco.org. Seules les entités habilitées peuvent proposer un dossier, à savoir les États membres en consultation avec leur commission nationale, les chaires UNESCO, les centres de catégorie 2, les unions scientifiques internationales, les universités spécialisées et les ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO. Les candidatures spontanées ne sont pas recevables.

Saluant cette initiative internationale à l’heure où les enjeux d’éthique de l’IA suscitent un intérêt croissant, le ministère gabonais y voit une occasion privilégiée de valoriser l’expertise nationale. Il invite les universités, centres de recherche, institutions et organisations de la société civile du Gabon à relayer cet appel et à se rapprocher d’une entité habilitée selon leur statut. Les informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel www.unesco.org/en/prizes/beruniy.