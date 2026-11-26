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L’artiste gabonais Dinho a signé son retour sur le devant de la scène le 14 novembre 2026 avec la sortie de son nouveau single intitulé « La nuit c’est le jour ». Cette parution intervient quelques jours seulement après sa signature au sein d’un nouveau label de musique, marquant un tournant placé sous le signe de l’audace et de la détermination pour le chanteur.

À l’état civil Miracle Nganga, né en 2003, le jeune artiste entend bien s’imposer durablement dans les paysages musicaux gabonais et africain. Désormais porté par le label Balara Studio Production (BLR Prod), celui qui poursuit également des études en droit international retrouve pleinement les projecteurs. Installé au Rwanda depuis 2023, il a déjà enchaîné plusieurs singles qui ont su séduire le public.

Résilience personnelle et ambitions internationales

Dans « La nuit c’est le jour », produit sur un instrumental signé Ntcham, Dinho dresse le portrait d’un créateur plébiscité par le public mais redouté par les poids lourds du showbiz. Le morceau évoque également sa séparation avec son ex-compagne Jenyfer. Par un clin d’œil ironique de l’actualité, alors que le titre tourne désormais en boucle, la jeune femme s’afficherait sans complexe en train de danser dessus — une situation qui pousse l’artiste à plaisanter en disant qu’il devrait appeler la police pour qu’elle cesse de s’ambiancer sur ses sons. Au-delà de l’anecdote, ce titre reflète une reconstruction personnelle forte, Dinho s’étant reconverti et libéré de ses addictions aux drogues.

Cette sortie inaugure une séquence particulièrement active pour l’artiste à l’approche de 2027. Plusieurs projets d’envergure sont d’ores et déjà annoncés, dont des collaborations internationales majeures avec des figures de la scène musicale en Côte d’Ivoire, au Mali et au Congo. Disponible depuis le 14 novembre 2026 sur l’ensemble des plateformes de streaming légales, « La nuit c’est le jour » confirme l’ambition de Dinho de s’affirmer sur l’échiquier musical africain.