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Le département de Tsamba-Magotsi pourrait bientôt franchir un cap décisif dans son architecture sanitaire. Le dimanche 22 novembre 2026, le sénateur Dieudonné Claude Dibady Mayila s’est rendu à l’hôpital départemental de Fougamou pour constater l’avancement du projet d’implantation d’un Centre de Recherche Médicale. Une immersion de terrain à forte portée stratégique pour cette localité de la province de la Ngounié.

Sur place, l’élu a été accueilli et guidé par le Professeur Peter Kremsner, recteur de l’Université de Tübingen en Allemagne et fondateur du Centre de Recherche Médicale de Lambaréné (CERMEL), aux côtés du Docteur Pierre Blaise Matsiegui, directeur de l’établissement hospitalier, entouré de ses équipes. Cette présence conjointe illustre la volonté de conjuguer expertise scientifique internationale et ancrage hospitalier local.

Un levier scientifique et sanitaire pour la Ngounié

À l’issue de cette visite, le sénateur Dieudonné Claude Dibady Mayila n’a pas caché son enthousiasme face aux perspectives ouvertes par cette initiative. Selon lui, l’installation d’une telle structure à Fougamou répond à un impératif clair : rapprocher des soins de qualité des populations locales tout en dotant le territoire d’un outil de recherche appliquée.

Au-delà des frontières de Tsamba-Magotsi, l’impact attendu dépasse le seul cadre communal. Le parlementaire y voit un accélérateur du rayonnement médical et scientifique de l’ensemble de la province de la Ngounié, susceptible d’irriguer également les zones voisines. Dans cette dynamique, l’appui du CERMEL et de son fondateur, dont la renommée scientifique n’est plus à démontrer, apparaît comme un atout structurant pour le Gabon.

Vers un pôle de référence dans le sud du pays

Pour le sénateur, cette synergie naissante ouvre la voie à une transformation durable de la carte sanitaire méridionale. L’ambition affichée est limpide : faire émerger à Fougamou un pôle de santé de référence au service des habitants du sud du pays.

Dans sa déclaration, l’élu a tenu à saluer l’implication du Docteur Pierre Blaise Matsiegui et de ses collaborateurs, tout en exprimant sa gratitude au Professeur Peter Kremsner. Il a particulièrement souligné la disponibilité et l’engagement constant du scientifique allemand aux côtés des acteurs et autorités médicales gabonais, un partenariat que le parlementaire entend voir prospérer dans l’intérêt général.